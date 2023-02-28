【流鼻涕】鼻涕顏色反映身體健康　1種情況恐是鼻咽癌先兆

▲ 鼻涕顏色反映身體健康，1種情況恐是鼻咽癌先兆。

每逢轉季天氣反覆，鼻敏感特別容易發作，導致經常打噴嚏、流鼻涕。有醫生指出，鼻涕可反映身體健康，並列出5種鼻涕顔色背後隱藏的問題，當中有1種情況恐怕是鼻咽癌先兆。

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台灣兒科醫生陳映庄於Facebook專頁撰文，總結出5種鼻涕顔色或狀況反映的健康問題：

1.白色透明水狀

通常是過敏，如不嚴重可先移除過敏原，並清洗鼻子。

2.白色微黃、較黏

通常是感冒，如不嚴重可先在家觀察，清洗鼻子排出鼻涕。

3.黃綠色

大多為細菌感染鼻竇炎，建議就醫治療。

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4.帶血絲

鼻黏膜微血管破裂，感冒、過敏都會增加破裂機會，但長期未癒有機會是鼻咽癌先兆。

5.突然鮮血直流

通常是較大的血管破裂，如經常發生或流血不易，建議到醫院檢查。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「陳映庄醫師的育兒資訊站」。

本港每4人有1人患鼻敏感

香港平均每4人就有1人患鼻敏感，根據衞生署資料，鼻敏感即是「過敏性鼻炎」，是指眼、鼻、咽、喉等對一些物質（過敏原）引起敏感反應。主要分為兩類：

季節性：如花粉引起的過敏

終年性：如灰塵、黴菌、毛髮引起的過敏

徵狀

衛生署指，鼻敏感徵狀主要分為以下三方面：

鼻徵狀：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等。

眼徵狀：眼睛發癢、流眼水

其他徵狀：可能有其他身體敏感的情況，例如濕疹、哮喘。

西醫處理方法

衞生署指，過敏性鼻炎並無根治方法，主要是預防病發、緩和病發時的徵狀。過敏性鼻炎的徵狀多屬短暫，一般不須特別治理亦會自動減退。

若有需要或徵狀嚴重時，可請教醫生和按其指示正確使用藥物，包括：內服抗敏感藥物（會令人昏睡，宜在睡前服用，避免上課前服食）、滴鼻藥水、類固醇鼻噴霧劑。若眼部痕癢，可用冷水毛巾敷眼，或按醫生指示滴用眼藥水。

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責任編輯：羅嘉欣