【流鼻涕】鼻涕顏色反映身體健康 1種情況恐是鼻咽癌先兆
每逢轉季天氣反覆，鼻敏感特別容易發作，導致經常打噴嚏、流鼻涕。有醫生指出，鼻涕可反映身體健康，並列出5種鼻涕顔色背後隱藏的問題，當中有1種情況恐怕是鼻咽癌先兆。
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台灣兒科醫生陳映庄於Facebook專頁撰文，總結出5種鼻涕顔色或狀況反映的健康問題：
1.白色透明水狀
通常是過敏，如不嚴重可先移除過敏原，並清洗鼻子。
2.白色微黃、較黏
通常是感冒，如不嚴重可先在家觀察，清洗鼻子排出鼻涕。
3.黃綠色
大多為細菌感染鼻竇炎，建議就醫治療。
4.帶血絲
鼻黏膜微血管破裂，感冒、過敏都會增加破裂機會，但長期未癒有機會是鼻咽癌先兆。
5.突然鮮血直流
通常是較大的血管破裂，如經常發生或流血不易，建議到醫院檢查。
內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「陳映庄醫師的育兒資訊站」。
本港每4人有1人患鼻敏感
香港平均每4人就有1人患鼻敏感，根據衞生署資料，鼻敏感即是「過敏性鼻炎」，是指眼、鼻、咽、喉等對一些物質（過敏原）引起敏感反應。主要分為兩類：
- 季節性：如花粉引起的過敏
- 終年性：如灰塵、黴菌、毛髮引起的過敏
徵狀
衛生署指，鼻敏感徵狀主要分為以下三方面：
- 鼻徵狀：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等。
- 眼徵狀：眼睛發癢、流眼水
- 其他徵狀：可能有其他身體敏感的情況，例如濕疹、哮喘。
西醫處理方法
衞生署指，過敏性鼻炎並無根治方法，主要是預防病發、緩和病發時的徵狀。過敏性鼻炎的徵狀多屬短暫，一般不須特別治理亦會自動減退。
若有需要或徵狀嚴重時，可請教醫生和按其指示正確使用藥物，包括：內服抗敏感藥物（會令人昏睡，宜在睡前服用，避免上課前服食）、滴鼻藥水、類固醇鼻噴霧劑。若眼部痕癢，可用冷水毛巾敷眼，或按醫生指示滴用眼藥水。
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責任編輯：羅嘉欣