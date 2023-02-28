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【撤口罩令】取消口罩令師生重現笑顏　小學校長︰適應期自由選擇戴口罩

中小學 18:45 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

3月1日起全面取消口罩令，有小學校長認為有利於教與學雙方。

政府宣布明日（3月1日）起全面取消口罩令，而教育局發言人指出，有關安排適用於全港學校，今日（2月28日）會發出更新的《學校健康指引》。有小學校長對此表示歡迎，認為師生經歷3年疫情後，終於可以在校園除下口罩見面，亦有利於教與學雙方。

教學更有效能

葵青區的亞斯理衛理小學鄭家明校長接受TOPick訪問時表示，相信政府已衡量各方面需要，而因時制宜作出取消口罩令的決定。鄭校長稱，小一至小三學生在恢復全日授課於校內午膳，以及早前在家上網課，才有機會見到老師和同學的樣子，直言︰

好耐無見過小朋友的樣子，大家都好開心，可以暢所欲言。

在教學方面，鄭校長指師生除下口罩，有助彼此緊密溝通，老師教學更有效能，可以更快支援學生的需要。同時，小朋友沒有口罩阻隔下，更容易表達，也方便在課堂上分組學習，與同學互動交流。

2021年，亞斯理衛理小學舉行「時間囊」活動，讓學生寫下這段抗疫日子的感受和對未來的期盼，鄭校長提及或許是時候開啟時間囊，回顧疫情3年來的點滴。該校會按教育局發出的《學校健康指引》作出相應措施，一步一步適應，鄭校長期待見到小朋友在校園不用戴口罩的模樣。

最新影片︰

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慢慢接受新常態

位於馬鞍山的吳氏宗親總會泰伯紀念學校侯達燊校長回覆TOPick，會向家長發出通告交代最新安排。侯校長表示，在取消口罩令後，建議如果師生身體不適，最好還是戴口罩，以保障學童健康。他續指︰

大家接受程度不一，師生在這個過度期或適應期，可以自由選擇是否戴口罩。

侯校長分享，小朋友的社交能力及自信心某程度受口罩、擋板等防疫措施影響，認為政府取消口罩令是好事。他有感自疫情發生3年來，師生和家長都面對很多新常態，現時正是擁抱挑戰的時候，慢慢適應及接受不用戴口罩的新常態。侯校長說道︰

我們除了教授小朋友知識，也要讓他們明白，好多變化不是我們能控制。

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記者︰駱秀玲

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