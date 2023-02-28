【台灣自由行】台中三井lalaport主打親子路線 日本人氣超市LOPIA必遊

▲ 三井lalaport南館現已營業。（攝：陳家昌）

台灣自由行正式開通，除了熱門旅遊點台北，台中亦漸漸受家庭客的歡迎，過去遊客到台中多是景點及文化深度遊，但今年1月開業的三井lalaport，相信可改變大家印象，因這個由日本三井不動產繼 MITSUI OUTLET PARK 中港後，於台中市中心落成的大型購物中心，絕對可以滿足大家旅行shopping癮。

提起lalaport可能會聯想到outlet，但這個位於台中火車站不遠的舊城區全新購物中心，則是一個大型商場，並有多個日本生活及飲食品牌進駐，商場定位以家庭式親子客為對象，故當中不乏大量供兒童及父母享用的友善親子設施及環境。

▲ 北館即將開幕。（攝：陳家昌）

台中三井LaLaport共分南北兩幢大樓，現時南館已開幕，北館暫定會在初夏開張。而現已營業的南館樓，共分四層以及一個地庫，主賣場則集中在地庫及一至三樓。

UNIQLO有花賣

雖然好些日本生活店舖如MUJI、UNIQLO、GU在香港早有分店，但在台中這個新場也是有點驚喜，如在UNIQLO竟然有新鮮花賣，每束鮮花由台幣100元起（約港元$25），相當美觀而實惠。

不過，香港暫時未有的日本人氣連鎖大型超市LOPIA，則值得一逛，這裡有齊各種日本食材、零食及生活用品，空運到台的水果、海鮮都有得賣，就算某些未能買回香港做手信，看看也是十分高興。

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三井LaLaport的Food Coutr區亦十分偌大及選擇眾多，除日式拉麵、咖喱飯等，台式泡芙、香香雞，港式雞蛋仔、韓式豆腐鍋都可見，可滿足大部分食家。咖排控亦可到台中獨有的KALDI COFFEE FARM 咖樂迪咖啡農場，除日本自家烘焙咖啡豆，也有大量世界各地及日本的嚴選食材。

台中三井LaLaport（南館）

地址：台中市東區進德路700號

營業時間：11:00~22:00

交通：高鐡台中站、台中火車站步行約6分鐘

記者：陳家昌