【人事變動】陳祖澤將出任科大副監督　廖長城任顧委會主席　沈向洋接掌科大校董會

▲ 粵港澳大灣區數字經濟研究院創院理事長沈向洋將於3月6日起接掌科大校董會。（資料圖片）

香港科技大學管理層有變動。政府今日（28日）宣布，行政長官李家超以科大監督身份，委任現任科大顧問委員會主席陳祖澤，出任科大副監督；3月5日任滿科大校董會主席的廖長城，獲行政長官委任接替陳祖澤，出任科大顧問委員會主席；粵港澳大灣區數字經濟研究院創院理事長沈向洋，獲委任接替廖長城出任科大校董會主席；上述3項任期均由今年3月6日起生效，後兩者任期同為3年。

政府發稿指，陳祖澤在2002年至2008年出任科大校董會主席，及後擔任科大顧問委員會主席至今，於過去20多年領導科大發展，貢獻良多。經監督授權後，副監督將履行部分原來賦予監督的責任及權力，包括主持科大學位頒授典禮。

教育局局長蔡若蓮向即將卸任科大校董會主席的廖長城致謝，讚揚廖長城過去積極推動科大策略發展及提升管治水平，並引領香港科技大學（廣州）籌備事宜，指港科大（廣州）於去年9月順利啓用，廖先生居功至偉。她深信廖長城將會帶領科大顧問委員會，提供寶貴意見以促進科大的發展，再創高峰。

獲委任科大校董會主席的沈向洋，同時是粵港澳大灣區數字經濟研究院創院理事長，並在政府成立的引進重點企業諮詢委員會及數字化經濟發展委員會擔任委員。蔡若蓮對於沈向洋獲委任表示歡迎，指沈向洋是傑出的電腦科學家和商業領袖，致力於人工智能的研究和發展，在國際人工智能實際應用的領域執牛耳。她深信沈向洋定能憑藉其在科研領域，尤其在產學研合作和成果轉化的卓越成就及豐富經驗，以及在亞太地區和國際間的廣泛人際網絡，帶領科大在創科發展、研究成果商業化和國際交流與合作等方面再下一城，並會促進粵港澳大灣區的人才建設，協助香港在國家「十四五」規劃下，向發展爲國際創科中心的目標進發。

行政長官同時委任蔡潔如、羅寶文及文肇偉為科大校董會成員，任期3年。蔡潔如的任期將由今年4月1日起生效，羅寶文及文肇偉的任期則由今年8月1日起生效。

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責任編輯：馮琪雅