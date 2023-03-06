【提高產能】 IT女企業家研發機械人 強調人性化︰幫助人非取代人

▲ Jazzy強調AI機械人要人性化，是幫助人不是取代人。

科技進步，機械人已不經不覺融入我們生活，無論零售、酒店、餐飲、醫療、教育等業界，亦開始普遍使用機械人。IT界女企業家Jazzy去年成立香港創科企業 Tobot Solution（托寶智能方案），專為客戶提供機械人應用的顧問諮詢及客製化方案，率先提倡人要與機械人建立「不或缺、不取替」的前衛理念 。

除了餐飲及零售業，Tobot 積極發展以下領域，例如教育界，她主張以機械人協助老師教授學生，開發可配合STEM教育的機械人，伴讀或講故事，讓學童學習編程式控制機械人。而機械人亦可應用於圖書館，如設置智能書櫃，方便借書及還書，甚至由機械人招待及帶讀者取書、還書及查詢資料等。此外，自助迷你倉亦大派用場，由機械人提供資訊查詢，作基本對答，可帶領參觀倉庫及執行網上視像簽約等。

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程式開發客製化

Jazzy 大學時期主修電腦科學，當時她已洞悉科技應用會是未來大趨勢，畢業後她進入 IT 界做程式編寫員（Programmer），主力開發及編製B2B系統、網站會員系統等。其後她投身生物識別應用技術，不過，Jazzy回憶廿年前做IT困難重重，皆因少有女性從事這行業，要令客戶信服難上加難︰「那時家用電腦只是剛剛普及，說到生物識別科技，例如指紋、人面識別，對大眾是科幻片情節。即使當時我為多個建築工程項目，提供生物識別應用技術的諮詢顧問服務，並即場示範如何使用產品，但大多數人都不願接受。」

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她坦言︰「男性在IT行業佔比多，在技術處理上有先天優勢。但隨着現今程式開發趨向客製化，事事以客人為先，女性的心思細密及觀察入微，能更容易站在客戶需求上出發，於溝通上得心應手。」Jazzy體貼客戶需求，眼見全球勞動力市場不足，她堅信AI機械人能夠提供解決方案，有效推動市場產能，突破人治的困難，加速打造智慧城市，於是她決定創業，於2022年成立公司開創人性化機械人，強調︰

是幫助人不是取代人。

參與銷售及研發

目前，其公司團隊會先專注於本地市場，以B2B的商業模式，向不同業界的客戶提供顧問諮詢及客製化方案，運用先進、優質及高效的智能機械人技術，為客戶精簡管理、提高工作效能、降低成本。Jazzy亦親力親為參與 銷售、營運、設計及研發等工作。

她認為創意及先導是他們的優勢：「我們的機械人是透過 AI 技術開發及定製程式，像為機械人添上人的腦袋，令其表現更人性化，滿足實際需要。」她說香港人工智能的發展，相對日本及國內仍處於成長期，本地市場對AI的認知水平及接受度不高，有些客戶連「試用」都不願意，但Jazzy堅持不放棄，認為親身體驗才能夠打破大眾對科技產品的概定想法，爭取客戶的信任與認同。

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