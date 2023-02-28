【撤口罩令】醫管局：病人、訪客及員工仍需繼續佩戴外科口罩

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行政長官李家超今(28日)宣布，取消室外及室內配戴口罩令要求，不過醫院及院舍等高風險場所仍可以行政指令，要求職員及訪客配戴口罩。醫管局今日(28日)表示，所有病人、訪客及員工在進入醫院或醫療設施時，仍需繼續佩戴外科口罩；臨床醫護人員繼續需要每日上班前進行快速抗原測試；除了佩戴外科口罩外，醫護人員亦需要按不同臨床區域的運作需要，佩戴合適的個人防護裝備。

醫管局表示，局方會持續監察解除佩戴口罩要求後的情況，包括因感染新冠病毒入院病人的趨勢。醫管局已制訂不同方案，包括有需要時調動人手、病床及資源的計劃，亦會妥善運用不同的隔離設施，包括北大嶼山醫院香港感染控制中心去接收合適的病人，以紓緩醫院病房的壓力。

探訪人士無需再進行核酸檢測，只需於探訪前24小時內進行快速抗原測試並取得陰性結果；探訪人士無需預約，人數不設上限，可輪流探病，但每次只可以有兩名家屬進入病房；部分醫院的探訪時間會延長，探訪時段亦會調整。另外，公立醫院會全面恢復義工服務，義工參與服務前，必須接受合適的感染控制訓練，在臨床範圍服務的義工，需要在參與服務前進行快速抗原測試。

發言人補充，醫管局會繼續配合政府的復常政策，同時提醒市民，應繼續時刻注意衞生，減低傳播病毒的風險，共同推動公共醫療服務全面復常。

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責任編輯：陳展棋