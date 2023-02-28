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【撤口罩令】健康空氣行動憂室內空氣質素無監管　市民除罩健康受脅

社會 18:17 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

健康空氣行動指，政府必須盡快推出措拖改善學校的室內空氣質素。（資料圖片）

政府宣佈明天（3 月 1 日）起全面取消口罩令，市民在室內外及公共交通工具不用再戴口罩。 健康空氣行動認為，雖然疫情步入終結，但本港對於室內空氣質素並無監管，市民脫下口罩等如卸下防護，將面對其他嚴重健康風險。政府必須盡快推出措拖，改善不同處所，特別是學校的室內空氣質素。

健康空氣行動指，世界衛生組織指約一至兩成患者有「長新冠」，病癒後健康續受影響，包括肺功能下降、頭痛、認知出現障礙等。長新冠可隨時間改善，但如所處空間的空氣質素欠佳，將拖慢康復進度。 此外，兒童長期戴口罩，呼吸及免疫系統發展受影響，沒有口罩防護，暴露於室內空氣污染，十分危險。健康空氣行動認為，現時政府推行的室內空氣質素指引，僅屬自願性質，政府認為應加強監管，保障「後疫情」下市民的健康。

健康空氣行動表示，維持良好通風是改善室內空氣質素的關鍵，亦有助防止疾病傳播。健康空氣行動的計劃「校園新氣象」於八間本地小學安裝儀器，持續量度空氣質素，發現通風較佳的課室，室內空氣質素亦比較好。可見政府應該規管室內空氣質素，降低污染，同時防範下一波疫情再臨。

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責任編輯：吳穎嵛

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口罩 疫情 污染

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