【離奇身亡】男子服藥後用止痛貼中毒身亡　女友被捕辯稱：不知會害死他

▲ 日本東京發生一宗離奇案件。

日本東京發生一宗離奇案件，一名50歲男子在2022年服下「肌肉鬆弛劑」後，再在胸口貼上麻醉止痛貼，第二天被發現失去生命跡象，經法醫檢驗，確定男子死於藥物中毒。而其同居女友因涉嫌傷害致死，已遭警方拘捕。

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據日本媒體《朝日新聞》報道，事發在2022年11月23日，50歲的男死者受交往多年的47歲女友邀請到家中。期間男子因身體不適，在女友協助下，服用肌肉鬆弛劑，並在胸口貼上多片「芬太尼」（Fentanyl）止痛貼。

翌日早上，女子的同住家人發現，男子躺在房中，已沒有生命跡象，於是立即報警，送院證實不治。法醫為男死者進行驗屍時，發現其體內有過量「芬太尼」，並推測他是因藥物中毒而死。

女子被警方拘捕後，辯稱相關藥物及止痛貼，都是她求醫後，從診所合法取得的處方藥物；並表示她只是想幫助男友舒緩不適，從未想過會害男友藥物中毒身亡。而警方在周一（2月27日）以傷害致死與違反麻醉藥物取締法，將女子拘捕歸案。

台灣胸腔外科醫生杜承哲，針對此案在Facebook專頁分析，指出「芬太尼」屬嗎啡類止痛藥，無論貼手臂上還是胸口，只要達到足夠的血液中濃度，都可產生呼吸抑制效果。

他並指出此案疑點，是此類藥物在日本、美國都屬高度管制藥物，質疑為何可以取得如此多份量的藥物。而他亦指出，慢性疼痛患者使用一個止痛貼，就可用上好幾天，不需要、也不能一次領用多片，除非有特殊原因。

杜承哲表示，同一位患者要領新藥，藥局要確認舊的止痛貼已用完交回，因此他猜測可能的漏洞，是門診患者不需交回，才會發生慘劇，但他亦稱：

還是有其他原因？尚不得而知。

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責任編輯：羅嘉欣