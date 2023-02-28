【蔡天鳳碎屍案】犯罪心理學家籲家長不應迴避子女發問　3大建議助孩子建立正確價值觀

▲ 犯罪心理學家鍾灼輝博士建議家長可與孩子討論案情，從而了解孩子是否有正確價值觀，再加以教導。

近日「蔡天鳳碎屍案」被舖天蓋地報道，小朋友難免會看到有關新聞，究竟家長應該怎樣處理？犯罪心理學家鍾灼輝博士有3點建議，小朋友發問時，家長不應逃避溝通，反而可趁機了解孩子的價值觀是否正確，透過親子討論讓孩子反思對與錯。

1. 避免讓孩子看血腥圖片

首先，過於暴力、血腥的圖片，不適宜讓孩子觀看，因會引起孩子不安和恐懼，家長主要用言語與孩子討論新聞便足夠。

2. 與孩子討論了解其價值觀

家長不應逃避與孩子討論案情，孩子可藉此表達意見和感受，家長又能了解他們有沒有正確的價值觀。縱然孩子的想法未必正確，但家長千萬不要責難，應透過溝通和討論讓孩子反思。

迴避問題和責難是會窒礙孩子發展，下次不敢再發言。

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3. 情緒受困暫停上社交平台

面對海量的新聞資訊，家長自己都可能會受到精神困擾，甚至發惡夢。一旦家長和孩子出現情緒問題，就要停止接收資訊，例如暫時不要上社交平台、不參與討論等，去做一些自己有興趣的事情調節身心，但有需要可向身邊人講出感受。如受到嚴重困擾，就要尋求社工、心理輔導員等專業人士協助。

父母以身作則建立正向價值觀

鍾博士指出，小朋友2至3歲便開始建立價值觀，最受原生家庭影響，所以家長的身教非常重要，比言語上更具影響力。鍾博士建議家長，一定要先搞清楚自己的價值觀，並身教孩子建立正向價值觀如誠實、正直、公平、承認錯誤等，「不要只簡單講對與錯，應豐富對與錯的解釋讓孩子明白，最重要是父母以身作則，注意言行。」

鍾灼輝博士拆解前夫一家殘暴心態，詳見【上一頁】

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記者︰林綺玲