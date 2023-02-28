【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡

▲ 實施近3年的口罩令將於明日（3月1日）撤銷，安排亦適用於全港學校。（資料圖片）

實施近3年的口罩令將於明日（3月1日）撤銷，安排亦適用於全港學校。學界普遍表示歡迎取消口罩令，認為有利教學，對於明日上學即可以除下口罩，有小學生在課室聽到消息不禁歡呼起來，感到非常雀躍，惟仍有部分學生未有心理準備以「真面目」示人，另有幼童「一出世已經戴緊口罩」，幼稚園家長擔心除口罩會引起學童爆發其他傳染病，校長料部分學生需時過渡，未來一段時間繼續佩戴口罩。而學生每日快測安排維持到3月15日。

中華基督教青年會小學校長程志祥表示，今日到班房詢問學生明天會否佩戴口罩上學，大部分學生表現雀躍，引述有學生稱「終於唔洗戴口罩啦！好耶！好辛苦呀！」惟有少部分學生表達希望繼續戴口罩上學，舉例指今日拍攝畢業相時，仍有少部分學生不願除下口罩，相信部分學生未做好心理準備。

程志祥相信，取消戴口罩有利老師教學及學生學習，例如英文科教師可向學生展示發音口形，令學生更能掌握發音問題。他亦指自己明日不會佩戴口罩回校，希望為師生展現親切的笑容，並相信有助溝通。

為協助學生增強自信心，學校明日將舉辦一個特別活動「開心健康笑一笑」，鼓勵學生除下口罩，若學生除口罩回校，便可與校長及老師合照，校方亦會為每班拍一張「除口罩」照片。

國民學校漢師中英文幼稚園校長鄭啟然則表示支持撤銷口罩令，但相信大部分學童仍需要過渡期，特別是年紀較小的學生「一出世已經戴緊口罩」，佩戴口罩已經成為學童的生活習慣，也缺乏「抵抗力的鍛鍊」，並強調，「讓學童學習在不同環境下如何生存」。他又指，不少學童未曾感染新冠病毒，有家長反映擔心日後會在校內出現爆發，故他建議不用急於立刻除下口罩，可以先觀望未來一至兩星期的情況，慢慢適應，強調「戴」與「不戴」口罩的選擇權在學童、家長及教師自己身上。

鄭啟然亦表示，現在仍處於觀察期，明日他亦會繼續佩戴口罩，但其後會研究調整校內的社交距離措施，如幼童在用茶點時，會否再使用「隔板」等問題，但重申會跟從教育局指引作安排，現時未有定論。

小學、幼稚園及特殊小學學生於每日回校前，仍需完成一次快測，安排暫定維持至3月15日。程志祥表示，撤銷口罩令初期，感染及患病個案有機會增加，因此做法合適，並指未來2星期會持續監察學生健康，以及於3月10日再檢視防疫情況。

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記者：梁凱婷