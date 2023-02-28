【海邊電影院】《1917：逆戰救兵》導演回歸文藝之作　用光影給電影院寫情書

▲ 奧莉花高雯在《海邊電影院》飾演戲院經理希拉莉。

《美麗有罪》(American Beauty) 金像導演森曼達斯 (Sam Mendes) 繼金球獎最佳電影《1917：逆戰救兵》(1917) 及《新鐵金剛：智破天凶城》(Skyfall) 後，回歸文藝，首度獨力創作劇本，自編自導這新作《海邊電影院》（Empire of Light）。

影片以80年代初，在英國海邊小鎮的帝國戲院為背景，患憂鬱症的戲院經理希拉莉（奧莉花高雯飾），與已婚上司埃利斯（哥連費夫飾）有婚外情，這令她非常困擾。這時，戲院來了一位黑人青年新員工史提芬（米高禾特飾）飾，樂觀開朗，渴望升讀大學，卻飽受種族歧視。

兩顆孤獨的心在電影院裡相遇相知，黑暗中找到屬於他們的光影，照亮彼此，可惜好景不常⋯⋯。

▲ 黑人青年新員工史提芬的出現，改變希拉莉的生活。

此片創作靈感源於對導演森曼達斯青少年時期，他說「我成長於70年代末、80年代初，那年代的電影、音樂和流行文化形成了今日的我。當時英國政治動盪，種族問題激烈，但同一時間音樂和文化卻發展蓬勃，別具創意和活力。那個時期的電影、音樂與政治、種族問題交接，對我來說是一個非比尋常的時代。」

導演正是藉著疫症封城期間，靜下來回望人生，坦然面對自己的成長回憶，當中包括家人備受精神病困擾的親身經歷，啟發他寫下《海邊電影院》這個劇本，從中帶出動盪時代人與人之間的聯繫，以及電影、音樂和社群的療癒力量。」

▲ 《海邊電影院》

給電影院的情書

導演特別在戲中加入電影院放映員的角色，並細緻拍出放映室的細節：「人們常談及菲林拍電影的式微，但我覺得最可惜是流失了放映員。他們其實很重要，是由他們把電影放給觀眾看。放映員覺得自己是電影的一部份，若他放的是《沙漠梟雄》(Lawrence of Arabia)，他會覺得自己是代表著導演大衛連 (David Lean)。」可見導演對舊式電影院的深厚感情。

事實上，導演同時透過重現舊式電影院獨有的吸引力，寫出他給電影的情書。

他特別強調這不只是給電影的情書，更是給電影院的情書。「正如主角史提芬所言：『那一小束光影就是逃避』，我相信人人都需要逃避現實，走進書本、音樂或電影院找尋另一個自己。」

監製Pippa Harris更補充說：「電影院正是讓不同的人聚在一起，感受同看一部電影的喜悅！」

演技派鬥戲

演員方面，可說是英國演技派演員雲集。導演創作劇本期間，剛巧在Netflix大熱劇集《王冠》(The Crown)看到《爭寵》(The Favourite) 金像影后奧莉花高雯 (Olivia Colman) 扮演英女王的精彩演出，立即認定她是女主角必然之選，患有憂鬱症的電影院經理這個角色完全為她度身訂造。

奧莉花高雯對此表示受寵若驚，「當我還是戲劇學生時，已經十分熟識導演森曼達斯和他的作品《美麗有罪》，但我們並不相識。當我的經理人告訴我，說森曼達斯想與我Zoom傾談合作，我的反應是『Ohhhhhhhhkay』！」

合作過後，奧莉花高雯大讚導演友善親和，「他會捉著每一個人的手教戲，還會化身角色，以女主角希拉莉的語氣神態跟我對話。」

與奧莉花高雯大演對手戲的青年新星米高禾特 (Michael Ward) 也對導演讚不絕口，「他還未選定我之前，竟然會問我對角色的看法。我只是一個新演員，他卻很重視我的意見。他認為自己始終不是黑人，想透過我去更加了解那個角色的感受。」

而憑《皇上無話兒》(The King’s Speech) 榮獲金像影帝的哥連費夫 (Colin Firth)，繼《1917：逆戰救兵》再與導演森曼達斯合作，飾演女主角的自私無情上司，讓戲迷可以一睹影帝影后同場較量。

曾獲艾美獎提名的老戲骨托比鍾斯 (Toby Jones)，助陣演電影院放映員，原來他和導演早相識於青少年時期，份屬一起成長的老友。

托比鍾斯為做好角色，專誠學習放映電影膠片的工序和技巧，讓自己似十足有20年經驗的放映員，「那年代的放映室有兩部機器，放映員要學懂留意秘密訊號，及時換片、上片。」

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