【父子性侵】少女疑5年間於住所被性侵　父認罪兄否認5罪受審

▲ 少女疑遭父及兄性侵，父兄今分別於區域法院認罪及開審。資料圖片

現年16歲少女疑於9至14歲期間，分別遭父親及胞兄多次於住所等地方，撫摸下體及胸部等，女童向社工透露事件，涉案父子其後被捕。父親警誡下稱「我淨係摸咗個女3次」。女童父親今（28日）於區域法院承認4項猥褻侵犯罪，胞兄則否認5項相同控罪受審。涉案女童於錄影會面供稱，事後對胞兄感厭惡，「覺得佢好核突，點解有人連自己個妹都搞」。女童父親須還押至3月3日候訊。

涉案父親現年50歲及胞兄則17歲，父親今承認4項猥褻侵犯罪，還押至3月3日提訊；胞兄則否認5項猥褻侵犯罪受審。

控罪指，父親於2015年至2017年間，於住所四度猥褻侵犯當時為9至11歲的女童X；胞兄則於2018至2020年間，五度猥褻侵犯當時為12至14歲的X，X現年16歲。

父親承認案情指，X與父親、胞兄及祖母同住，其間X與父親同睡在下格床。2015至2016年的某日下午，父親與X在單位獨處，當時約9歲的X躺在下格床上玩手機，父親突然脫去X的內外褲，以手指磨擦其下體約2至3分鐘，並稱「生咗好多毛，叻女」。

及至2017年某3個冬天晚上，當時約11歲的X與父親同睡在下格床上， 兩人頭部各向床的相反一端，父親分別在被子下將手伸進X的褲管，非禮X下體1至5分鐘。

X於2021年5月與中學社工會面，並透露遭父親及胞兄性侵，社工將事件轉介社署。父親於5月17日被捕，警誡下稱「我淨係摸咗個女3次」，父親於警誡錄影會面稱感後悔。

胞兄於同日被捕，警誡下稱「我上年喺屋企係有用膊頭撞我阿妹個胸」。庭上其後播放女童X的錄影會面片段，X稱升中一的暑假時，胞兄曾於她睡覺時撫摸其胸部，胞兄稱正在尋找耳機。X指之後在床上哭泣，事後曾向祖母透露事件，但祖母認為胞兄只想尋找耳機。

X續指，胞兄曾於2019至2020年間，在街頭及街市內以手肘觸摸X的胸部，X曾質問胞兄，惟胞兄笑稱「實係咁啦」。X指再向祖母投訴，惟祖母指胞兄或是不小心觸及。X指事後對胞兄感厭惡，「覺得佢好核突，點解有人連自己個妹都搞」。X又指胞兄曾於家中以下體磨擦她的臀部。

聆訊明（3月1日）續。

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記者：梁錦麟