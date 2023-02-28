【兒童飲食】小朋友豆漿飲得多性早熟？　醫生拆解迷思異黃酮有預防作用

▲ 有家長擔心小朋友豆漿飲得多會致性早熟，醫生指小朋友可放心飲用。

早餐飲品之中，豆漿是常見之選。台灣兒童內分泌科醫生指出可是有家長擔心，小朋友豆漿飲得多或會致性早熟，醫生拆解當中迷思，更為豆漿來個大平反，著家長可以放心讓小朋友飲豆漿。

家長擔心子女飲豆漿致性早熟

台灣兒童內分泌科醫生陳奕成在其facebook專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」，分享了有關兒童飲用豆漿的迷思，最近很多家長帶小朋友看門診都會問他︰「豆漿能不能喝啊？喝多了會不會造成性早熟？」

陳奕成醫生提及家長對豆漿會造成性早熟的印象，應該主要是來自於豆漿的原料黃豆，黃豆內含的成分之一是「異黃酮」（Isoflavones）。異黃酮屬於植物性雌激素之一，所以可能令大家覺得接觸豆類製品多了，有機會造成兒童性早熟。

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就此，陳醫生在社交平台facebook及IG詢問家長讀者的意見，在700位家長回覆中，統計出結果發現約八成的家長，覺得多喝豆漿會加速青春期的發育。

研究指異黃酮能預防性早熟

陳奕成醫生亦指自己起初對於豆類製品有些警覺，雖然不至於禁止小朋友食用，但總覺得不要多吃比較安全。不過是次查了相關資料之後，直言「不查不知道，一查嚇一跳」，異黃酮不只是不會加速青春期發育的速度，有些研究甚至還表明，異黃酮對於預防兒童性早熟，可能還有一定的保護作用。

根據中國在2022年發表的一篇相關研究︰用問卷調查了4781位6至8歲兒童的飲食，包括2152個女孩和2629個男孩，結果發現無論男女，豆類製品攝取量高（約一天兩杯豆漿）的組別，發生性早熟的風險都有降低的現象（女生︰0.88、男生︰0.91）。

黃豆類製品助兒童生長

通過是次分享，陳奕成醫生盼能消除一些家長們心中的疑慮、對豆漿的恐懼。但他提醒不是要大家把豆漿當水喝，來讓孩子避免性早熟。雖然研究顯示能降低性早熟的風險，但他認為在臨床上的影響沒有很明顯的差別。加上以孩子青春期生長最需要的營養素，蛋白質和鈣質來說，乳製品還是優於豆漿。

陳醫生依然還是建議一般健康孩子，每天兩份乳製品，偶爾可以用豆漿當替換。總而言之，豆漿或是黃豆類製品，還是對兒童的生長有很多好處，只要均衡攝取，不要偏食過量，其實不用過於擔心豆漿會造成性早熟的發生。

文章獲「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」授權報道。

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責任編輯︰顏紫燕