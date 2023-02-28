【縱火罪成】退休警子疑不認同美心縱火　官反問「美心係咪可以搵人燒佢間屋」

▲ 被告黃梓峻(右)還押候判。資料圖片

2020年7.1有人上街遊行抗議《港區國安法》實施，父親為退休警的17歲少年涉於銅鑼灣向美心西餅的捲閘投擲汽油彈，早前於區域法院被裁定縱火等4罪罪成。法官指本案有預謀，涉伙同他人犯案，屬加刑因素，又認為被告因不認同美心而縱火，反問「美心係咪可以搵人燒佢間屋？」，案件押後至3月15日判刑。

被告黃梓峻（現年19歲，學生），早前被裁定2項縱火罪、1項管有物品意圖破壞財產及1項盜竊罪成。

辯方求情時指，被告被捕後繼續學業，亦有考取牌照，沒有放棄自己，雖然父母已離異，但仍與被告聯絡，支持被告。

辯方呈上多宗案例，惟法官謝沈智慧認為本案更嚴重，指被告有預謀、伙同他人犯案，短時間連環犯案，均屬加刑因素。法官指縱火罪最高可判處終身監禁，案發於銅鑼灣是本港其中一個最繁盛的地區，商住大廈林立，若真的燃燒起來，人命攸關。

其中有求情信認為被告非為個人利益，而是為了整體環境發聲，法官質疑被告因不認同美心曾作出的言論而縱火，反問「美心係咪可以搵人燒佢間屋？咩叫做為咗公平的環境挺身而出呀？」

案情指，有人於2020年7月1日號召他人到港島區抗議《港區國安法》實施。根據店舖閉路電視拍攝到，被告於晚上6時到波斯富街會合一群黑衣人，隨後有人縱火。至7時，被告再和其他黑衣人向波斯富街的美心西餅投擲汽油彈，其後被告在銅鑼灣時代廣場被截停，被搜出1個汽油彈、背面寫有標語的外套及印有警察字眼的膠套等。

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記者：陳曉欣