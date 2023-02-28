【騙取口服藥】警拘一名63歲男子　涉兩日內九度求醫騙新冠口服藥

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警方昨(27日)於將軍澳區拘捕一名63歲姓陳男子，涉嫌作出欺詐。警方調查發現，被捕人涉嫌於2日內到9間私家診所求醫，並獲處方共9次新冠藥物。

政府發言人表示，透過醫健通系統，政府早前發現個別有可疑的新冠口服藥物處方紀錄，包括有病人在短時間內分別從多名私家醫生取得由政府供應的新冠口服藥物，個案已轉交執法部門作進一步跟進調查。​政府提醒市民切勿以身試法，試圖以不當手段（包括欺瞞醫生）取得新冠口服藥物，他們可能觸犯欺詐罪，一經定罪最高可判監14年。

發言人指，不論屬政府免費供應或是向醫生自費購買的，均不得轉售或給予他人。售賣、轉售或無償供應處方藥物均觸犯《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的相關罪行，最高可被判處罰款港幣100,000元及監禁兩年。

當局表示，為進一步減低藥物被濫用的可能性，當局不時按照醫健通的實際使用情況強化功能，包括在系統上加入提示，方便醫生查看病人過往獲處方新冠口服藥物的紀錄，並已再次發信提醒私家醫生應在處方藥物時同步輸入處方紀錄。

政府會繼續密切監察相關情況，一旦發現異常情況、任何涉及刑事成分或違反《守則》的行為，會嚴正執法，把相關資料適當轉交執法部門或香港醫務委員會跟進。

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責任編輯：陳展棋