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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【撤口罩令】海港城徵集市民除口罩相　國際藝術企劃向世界展笑容

社會 19:28 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

2021年在法國舉辦的《Inside out Project》。（海港城提供）

本港經歷959日戴口罩的日子，明天（3月1日）起將撤銷口罩令，大家終可除下口罩相見。海港城邀請市民參與由世界著名法國藝術家JR創立的社會共創藝術企劃《Inside out Project》，將在海港城舉辦「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動，由3月1日（明天）至19日，透過網上遞交個人笑臉照片，或於3月17至19日期間到海港城即場拍照，成功被挑選的照片將會印刷成大型海報於海港城展出，部份相片更會上載在海港城及Inside Out Project的社交平台及網站上，向世界展現笑容，發放歡樂和正能量。


海港城表示，過去3年多，港人的笑容一直被疫情遮蓋；隨著口罩明日（3月1日）取消，海港城特意邀請市民參與提供除口罩相片，尤其在疫情下長大的小朋友，重新向世界展示笑容，以相片記錄快樂時刻。

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參與方法

1. 網上遞交：於2023年3月1日至19日，參加者可使用相機或智能手機拍攝近照並上載到網站 (https://bit.ly/3I65CVI)。

相片指引：

  • 請展現您豐富的表情；
  • 只接受個人照片及每人只可遞交一次，相片需為半身近照。只限人像相片。
  • 相片應清楚顯示你的臉部及眼睛，請勿戴上太陽眼鏡。請於淺色背景下拍照。
  • 相片必須大於1MB以上及像素需最少 200dpi
  • 請勿在相片內展示品牌商標或作品牌推廣
  • 詳情請瀏覽 www.harbourcity.com.hk/article/inside-out-harbour-and-the-city-participatory-art-project/

2. 即場拍照： 於2023年3月17至19日，到海港城指定地點即場拍攝人像相片。


《Inside out Project》是由世界著名法國藝術家JR創立的社會共創藝術企劃，以獨特的設計手法，因應不同的社會議題，把參加者的照片印刷成大型黑白色海報，並公開展出，而世界各地不同人士或機構都可以申請舉辦活動。過去10年，已有超過148個國家，50萬人次參與《Inside Out Project》企劃，發起了2,000多個不同項目，涉及各樣的社會主題，包括女權主義、種族主義、氣候變化、社區、教育、兒童權益和藝術等等。

 

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責任編輯：吳雋妍

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