【撤口罩令】海港城徵集市民除口罩相　國際藝術企劃向世界展笑容

本港經歷959日戴口罩的日子,明天(3月1日)起將撤銷口罩令,大家終可除下口罩相見。海港城邀請市民參與由世界著名法國藝術家JR創立的社會共創藝術企劃《Inside out Project》,將在海港城舉辦「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動,由3月1日(明天)至19日,透過網上遞交個人笑臉照片,或於3月17至19日期間到海港城即場拍照,成功被挑選的照片將會印刷成大型海報於海港城展出,部份相片更會上載在海港城及Inside Out Project的社交平台及網站上,向世界展現笑容,發放歡樂和正能量。



海港城表示,過去3年多,港人的笑容一直被疫情遮蓋;隨著口罩明日(3月1日)取消,海港城特意邀請市民參與提供除口罩相片,尤其在疫情下長大的小朋友,重新向世界展示笑容,以相片記錄快樂時刻。

參與方法



1. 網上遞交:於2023年3月1日至19日,參加者可使用相機或智能手機拍攝近照並上載到網站 (https://bit.ly/3I65CVI)。



相片指引:

請展現您豐富的表情;

只接受個人照片及每人只可遞交一次,相片需為半身近照。只限人像相片。

相片應清楚顯示你的臉部及眼睛,請勿戴上太陽眼鏡。請於淺色背景下拍照。

相片必須大於1MB以上及像素需最少 200dpi

請勿在相片內展示品牌商標或作品牌推廣

詳情請瀏覽 www.harbourcity.com.hk/article/inside-out-harbour-and-the-city-participatory-art-project/

2. 即場拍照: 於2023年3月17至19日,到海港城指定地點即場拍攝人像相片。



《Inside out Project》是由世界著名法國藝術家JR創立的社會共創藝術企劃,以獨特的設計手法,因應不同的社會議題,把參加者的照片印刷成大型黑白色海報,並公開展出,而世界各地不同人士或機構都可以申請舉辦活動。過去10年,已有超過148個國家,50萬人次參與《Inside Out Project》企劃,發起了2,000多個不同項目,涉及各樣的社會主題,包括女權主義、種族主義、氣候變化、社區、教育、兒童權益和藝術等等。

