【撤口罩令】學生除口罩易感焦慮、展露樣貌感不安　教育局製作學校及家長建議單張

▲ 教育局指，學生或需時慢慢習慣脫下口罩生活。（資料圖片）

隨著口罩令明日（3月1日）撤銷，全港學校師生也可告別3年口罩生活。教育局局長蔡若蓮表示，經歷數年要佩戴口罩的日子，有些同學可能需要時間慢慢習慣脫下口罩生活，個別同學更可能感到焦慮，較難適應改變，以致產生負面情緒，教育局網頁已上載為教師及家長提供的實用建議，預先為同學做好心理準備，協助他們逐步適應。

蔡若蓮指，若家長發現子女出現持續情緒困擾，例如感到極大壓力、嚴重社交焦慮或過分擔心健康狀況等，可適時尋求老師、學校輔導人員、校本教育心理學家或學校社工等協助。她呼籲各界發揮尊重包容精神，正面迎接生活復常日子，「期待未來見到同學們一張張可愛的笑臉」。

教育局解釋，部分學生會對新安排感到不適應或焦慮，因學生已習慣佩戴口罩，而且佩戴口罩讓學生覺得安全和受保護，沒有了口罩，他們可能會擔心受感染，或因需要展露外貌而感到不安；有些學生也可能因為和朋輩對佩戴口罩有不同的看法而感到焦慮；有自閉症的學生可能較難適應改變，而有負面情緒，局方建議教師透過情境解讀故事，幫助有自閉症的孩子適應轉變。

教育局建議，教師應盡早清楚向學生說明學校對於佩戴口罩的最新安排；鼓勵學生建立同理心及尊重別人，例如透過「小紙條」或周記等不同方式活動，讓學生表達個人想法，並透過在班上分享不同角度想法，鼓勵學生尊重他人情況，學習彼此接納及尊重；並留意學生情緒變化，及適時給予協助。

家長方面，教育局建議家長預先協助子女理解最新安排及讓子女發問，並共同分析影響決定的因素及不同決定利弊，例如解釋在人多的地方感染風險較高，或子女自己出現咳嗽，也可考慮佩戴口罩。此外，家長應跟子女保持溝通，認同子女的感受和主動聆聽他們的意見，並鼓勵子女建立同理心及尊重別人。

教育局今午表示，政府宣布全面撤銷口罩令的安排亦適用於全港學校，教育局今日（2月28日）會發出更新的《學校健康指引》。

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責任編輯：馮琪雅