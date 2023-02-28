【撤口罩令】綠領行動推算疫情3年本港耗86億個口罩　憂變即棄垃圾籲政府回收

▲ 政府撤銷口罩令，環團促市民不要立即棄置囤積在家中的口罩。（梁偉榮攝）

本港明日（3月1日）起，全面撤銷口罩令。環團綠領行動表示，推算疫情以來本港已耗用逾86億個即棄口罩，假設每個口罩重約2克，相當於9.11億個膠樽 （一個PET瓶約重19克），數量驚人；該會擔心撤銷口罩令後，大量口罩將被棄置，恐釀成生態災難，促請政府積極推動廢棄口罩回收及循環再造，並研究推展醫療廢物回收。

綠領行動表示，疫情期間不少人「一日一口罩」。該會曾於2020年，即疫情爆發約1年多後調查市民過去1個月使用口罩的習慣；按受訪者平均使用口罩數量，按比例乘以本港750萬人口，推算每星期本港棄置約5,400萬個口罩，並推算自2020年2月至11月，全港消耗了20億個即棄口罩。綠領行動再以此方式推算，由疫情至今，累積消耗超過86億個即棄口罩，相當於9.11億個膠樽重量。

綠領行動指，一個3層外科即棄口罩大部分均以聚丙烯（即PP膠）等難以分拆的複合物料製成，加上衞生理由，不能直接回收，難逃被棄置堆填區的命運。若落入河流或海洋，會進一步分解成微塑膠，海洋生物攝取後會於食物鏈循環，禍及整個海洋生態。該環團又引述有大學推算，單就2020年全球每月使用1,290億個外科口罩，全年共約15.6億個被不當棄置於海洋，每年釋出超過1,370萬億粒微塑料，可填滿超過54,800個標準泳池，擔心累積３年的塑膠量，會造成長遠而不可逆轉的破壞。

不少市民在疫情期間囤積大量口罩，綠領行動憂慮在取消口罩令後，會有大量口罩被棄置。認為市民可自行決定是否繼續戴口罩，例如出入高危場所如醫院等仍可選擇佩戴，不需要全數棄置；又建議市民先用盡手上積存口罩，再按需要購買甚至停買新口罩，又或者轉贈予有需要人士。

另外，該會又促請政府借鏡外國經驗，推行即棄口罩回收制度，在各區設置置收集箱回收口罩，不少國家及地區的私人企業推動口罩回收，經消毒及隔離後，可循環再造為建築物料或塑膠製品等。