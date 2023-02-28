【推廣法治】法治教育督導委員會舉行首次會議　就「法治教育領袖培訓計劃」設立兩個工作小組

▲ 林定國(中)表示，督導委員會將全力推動及盡快開展「培訓計劃」，務求在社區不同層面推廣一致和正確的法治信息。(林定國fb圖片)

由律政司司長林定國擔任主席的「法治教育督導委員會」，今天舉行首次會議。督導委員會通過職權範圍外，成員又就「法治教育領袖培訓計劃」的框架進行深入討論，並同意就「培訓計劃」設立兩個工作小組，跟進課程及教材設計，以及相關的統籌及協調工作。

「法治教育督導委員會」，今天舉行首次會議，會議討論及通過督導委員會的職權範圍，以及「培訓計劃」的初步框架。督導委員會同意在其下設立兩個工作小組，分別由終審法院非常任法官陳兆愷和立法會議員簡慧敏擔任小組主席，跟進「培訓計劃」的課程及教材設計以及相關的統籌及協調工作。

「法治教育督導委員會」的職權範圍，是就律政司在香港推廣法治教育的策略及項目計劃提供意見和協助，包括但不限於以下事項：就開展「法治教育領袖培訓計劃」提供意見，並監察其執行情況 ；促進政府部門和相關非政府機構就在香港推廣法治教育工作上的協調與合作 ；考慮及處理任何與上述事務相關的其他事宜。

林定國指，「培訓計劃」是律政司今年的重頭戲之一，會以法治理念為主軸制訂課程和教材，內容涵蓋《憲法》、《基本法》、《香港國安法》、內地法律制度、以及香港普通法制度的基本概要等，培訓社區不同界別的「培訓者」，全方位推廣法治教育。督導委員會將盡快開展「培訓計劃」。



林定國表示，督導委員會將全力推動及盡快開展「培訓計劃」，務求在社區不同層面推廣一致和正確的法治信息，讓市民大眾自覺成為法治的守護者，共同說好香港的法治故事。他感謝來自相關政策局、司法和法律界，以及法律學院的代表加入委員會，為在社區推動法治教育相關工作提供意見和協助。

成立督導委員會並開展全新的「法治教育領袖培訓計劃」是2022年《施政報告》中律政司推進的重點政策措施之一。

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責任編輯：區綽彥