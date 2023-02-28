【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩

▲ 部分餐廳會要求廚房及傳菜員工繼續戴口罩，保持衞生。（資料圖片）

本港明日（３月１日）起撤銷口罩令，至於人流密集的交通工具及主題公園，大多數亦容許員工按自己需要決定是否佩戴口罩，另建議不適者可佩戴口罩，並留家休息或求醫等。至於乘客及主題公園的遊客，相關機構亦不會強制他們戴口罩。有食肆就會維持要求出餐及製作食物員工佩戴口罩，確保衞生。另外有本地口罩生產商就指，最近生意大跌，但暫時會維持口罩生產。

交通機構員工按需要自行決定 國泰及快運籲不適員工戴口罩

部分市民在初期或仍會在交通工具戴口罩，至於員工方面，港鐵、九巴、城巴新巴昨表示，所有員工今日起不用強制戴口罩。九巴表示，員工可因應個人需要自行選擇佩戴口罩，公司會繼續向前綫員工包括車長派發自行生產的口罩至另行通知。國泰航空和香港快運亦指，乘客亦毋須戴口罩，而所有員工包括機艙服務員可自行選擇佩戴口罩，建議身體不適或檢測呈陽性的員工戴口罩、待家休息、主動求醫，並按正常程序申請病假。

海洋公園餐飲部要戴口罩 遊客不必口罩

旅發局就表示，隨着口罩令撤銷，本地所有社交距離措施已悉數結束，訪港旅客可毫無拘束地展露笑容，展現香港全面復常景象，有助推動本港旅遊業復甦。而海洋公園就表示，訪客可按自身需要戴口罩，而除了特定工種如餐飲部員工外，大部份公園員工亦無需強制戴口罩。

部分餐廳要求傳菜員戴口罩保衞生

飲食業亦有受惠，敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍昨表示，將推3晚復常優惠，又指客人離座取餐時無需佩戴口罩，可減少不便；而旗下餐廳出餐及製作食物的員工，公司會繼續提供外科口罩或透明口罩供員工使用，保持衞生。

美容業料生意升 口罩廠生意大跌

美容院Unique Beauty董事經理黃靜明亦指，疫苗通行證取消後，美容院生意已見復甦，如今口罩令也取消，生意帶來更大幫助，料稍後派發消費券，有助進一步促進消費。

不過有人歡喜有人愁，疫情初期已自發成立「Care HK」口罩廠的商界立法會議員林健鋒指，隨着疫情緩和，口罩生意額已跌超過一半；他相信短期內市民仍有口罩需求，會暫時維持生產口罩，但考慮將一半生產綫改作生產環保和醫療相關用品。至於「愛的家」營運總監崔定邦亦指，當初成立口罩廠是為了讓旅遊業從業員維生，希望早日功成身退，讓員工重返旅遊崗位。

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