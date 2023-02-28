【私隱外洩】北區醫院醫生涉擅自取覽29人醫療紀錄　已暫停臨床職務院方報警處理

北區醫院一名醫生在未經授權下，擅自在臨床醫療管理系統取覽29人的醫療紀錄，院方在向醫院管理局總辦事處報告後，決定報警處理，並向個人資料私隱專員公署通報事件。

北區醫院今日(28日0公布一宗懷疑未經授權取覽醫療紀錄事件，該院早前接獲一名員工投訴，懷疑其醫療紀錄在未經授權下被人取覽，調查發現一名醫生過去曾多次在未經授權下，擅自在臨床醫療管理系統取覽29人的醫療紀錄，當中包括病人及醫護人員。



院方認為事態嚴重及可能涉及刑事成份，向醫院管理局總辦事處報告後，決定交由警方跟進，亦已向個人資料私隱專員公署報告事件，並會為受影響的人士提供協助。有關醫生已被暫停臨床職務，亦已被暫停其登入臨床醫療管理系統的權限。院方指，會全力配合警方調查，若在調查後發現有任何不恰當的行為，必定會嚴肅跟進。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒