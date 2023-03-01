【鐵路發展】東涌綫延綫造價升4%至195億　政府批物業發展權資助

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行政長官會同行政會議昨批准東涌綫延綫項目的財務安排，運輸及物流局與港鐵公司亦隨後簽訂工程項目協議。據港鐵公布，按2020年12月估算，東涌綫延綫造價為195億元，而機鐵掉頭隧道延展段造價為50億元，合共造價為245億元。

港鐵首次披露機鐵掉頭隧道延展段造價，據了解，港鐵過去向立法會交代東涌綫延綫的187億造價，並未有包括機鐵掉頭隧道延展段造價，所以東涌綫延綫實際造價僅增加約4%。據悉，機鐵掉頭隧道延展段的造價，早在機鐵興建時已計入預算。

政府發言人指，東涌綫延線項目以「擁有權」模式推展，港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修，而政府將向港鐵公司提供財務資助以推展項目。

具體而言，行政會議批准向港鐵公司批出東涌第113區用地的物業發展權，以及在將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額183億6,450萬元，作為對港鐵公司推展東涌線延線項目的財務資助。

立法會議員陳恒鑌指，近年來工程造價普遍上升，東涌綫延綫造價有升幅是可預期情況，但要評論增幅是否合理，需要港鐵向立法會提供更多資料補充，才可作定論。

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記者：陳梓蔚