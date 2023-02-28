【撤口罩令】師生訪客均毋須戴口罩　確診無病徵中學生可上課但避免同枱食飯

▲ 3月1日起，中學生每日上課前毋須再做快測。（資料圖片）

政府宣布口罩令於明日（3月1日）起撤銷，教育局表示，有關安排適用於全港學校。按教育局今晚更新的《學校健康指引》，所有師生及訪客在校舍範圍內均毋須佩戴口罩；同日起無須再每日做快測的中學生，倘檢測呈陽性但無病徵，亦可自由外出或上課，不過應避免或與他人同枱用膳。至於師生每日回校前，仍須量體溫，班上3成學生快測呈陽性的暫停面授課堂機制門檻亦不變。

根據指引，所有學校教職員、學生及到訪人士在校舍範圍內毋須佩戴口罩，如有需要，家長可自行安排子女佩戴口罩。局方指，佩戴口罩仍能有效減低傳播病毒的風險，同時保護佩戴者和其他人，特殊學校宿舍部屬較高風險地方，學校可按需要安排學校教職員及學生佩戴貼面的外科口罩或其他預防措施，例如佩戴面罩或防飛沫帽等；如教職員及學生有發燒或出現呼吸道感染症狀，應按衞生防護中心建議戴上貼面的外科口罩，停止上班或上課，避免前往人多擠迫的地方，並盡早求診。

隨著3月1日起，中學生無須再於每日回校前完成快測。根據指引，中學即日起毋須透過衞生防護中心呈報網頁呈報學生陽性個案。惟倘有學生出現病徵，應盡快求醫，亦不應回校上課，並應自行進行快測，如結果呈陽性，須即時通知校方；如懷疑校內爆發新冠肺炎，學校呈報方法跟處理其他傳染病無異，即按衞生防護中心《學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引》呈報傳染病機制，向衞生防護中心呈報個案。

1月30日版本指引已提出無病徵的檢測陽性教職員可自由外出或上班；新版本指引亦指出，如檢測陽性的學校教職員和中學生沒有出現病徵，可自由外出或上班或上課，但應按衞生防護中心建議，時刻佩戴貼面外科口罩，避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳，亦不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會，以減少病毒傳播的風險。

至於小學、幼稚園及特殊學校學生每日回校前完成快測的要求，會維持至3月15日；教育局會持續檢視情況並適時公布往後安排。

教育局亦維持停課機制，若發現個別班別出現較大群組爆發，例如個別班別有30%或以上學生快測陽性，衞生防護中心在同時全面審視其他因素後，會因應風險評估結果，考慮建議涉及班別停課5天。

另考慮到學生已經歷了一段口罩生活，教育局為學校及家長製作單張，建議參考資訊協助學生逐步適應新的生活習慣，正面地迎接復常的學校生活。（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅