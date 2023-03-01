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【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐

娛樂 10:25 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

蔡天鳳（Abby）在小紅書的隱藏帖文被公開！

28歲名媛蔡天鳳（Abby）近日慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。所有認識Abby的家人好友全對她讚不絕口，更形容她如同天使般，故她慘被殺害令人感到痛心。

近日Abby的小紅書帳號亦曝光，當中多條短片都是她到海外出席品牌活動的花絮，更有一些名牌開箱片。

不過，在她遇害後，有網民發現Abby的小紅書有異樣，懷疑其手機被操控當中。

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳在鏡頭前表露真性情　李丞責太太同為閨蜜團齊慶生

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隱藏帖文被公開？

在Abby遇害後，網民也湧至其社交帳號，以解她的過去，其小紅書的粉絲也持續上升。

當中有網民在帖文下留言指自己一直有關注Abby的小紅書帳號，表明本來是看不見部份隱藏起來的帖文、vlog，但在Abby遇害後卻「重見天日」。

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網民：細思極恐

網民在Abby的帖文下對事件作出討論，有人認為Abby的手機是落入其他人的手上，又有人質疑把隱藏帖文曝光的動機。

網民：「不知道正在用她這個帳號的人是甚麼居心，希望是個好人」、「好恐怖啊」、「細思極恐」、「是被害新聞發布後公開的？！」、「之前小紅書從來未刷到過，自從出了事，就刷到了。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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