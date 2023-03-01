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【撤口罩令】撤口罩令首日市民普遍照戴　港媽送仔女返學︰學生基本上個個戴

教育 10:52 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

今日起取消口罩令，有港媽目測大部分學生都有戴口罩。

今日（1日）起全面取消口罩令，有關安排適用於全港學校。有港媽今早在網上討論區分享市面情況，目測大部分市民仍繼續戴口罩，而學生幾乎人人都有戴口罩，引起家長熱議。

該名港媽今日（1日）於「親子王國討論區」以「今朝1/3解除口罩令第一天」為題發帖，表示今早搭巴士除了一個乘客外，其他乘客和司機都有戴口罩。她認為︰

可能今朝又有啲凍，又未慣，又想喺車保（障）多陣，又想用埋佢……

她有感大家都因不同的理由而依然戴口罩。帖文引來不少家長網民討論，有媽媽報告今早送子女返學的實況︰

學生基本上個個戴，路人都戴多過唔戴。

最新影片︰

童學園
【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

網民︰9成9人都戴口罩

網民亦留意到即使取消口罩令，街上大部人都如常戴口罩，表示「巴士9成9都戴」、「沿路見大約5％人無戴」、「成條街只係見3幾個無戴」、「今朝有戴口罩嘅人遠多過無戴口罩嘅人」。留言的家長因各種原因大多選擇戴口罩，「戴多一陣，保障自己」、「大部分人心態係『睇定啲先』， 唔會做先頭部隊」。有網民笑言，「有好多『美女』唔捨得」、「一早起身要搵支新唇膏出嚟」。

此外，有網民會在人多擠迫的公共交通工具上戴口罩，如巴士、港鐵，直指「我唔想中第二次招」、「出門口無戴，上MTR前都係戴返」、「我搭車有戴，但行路無戴」。有網民囤積了不少口罩，希望盡快清貨，「慢慢口罩存貨用完就會唔戴」、「我反而趁依家減價，買啲靚口罩試下」。

點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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