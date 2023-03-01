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【撤口罩令】清潔達人教一招消滅屋企「口罩山」　零成本改造成除塵神器

親子 10:37 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

清潔達人教一招零成本改造口罩成除塵神器。

歷時長達959的「口罩令」終於解除，室內、戶外及乘坐交通工具均毋須再強制佩戴口罩。不過，很多人家中仍有大量口罩存貨，不知如何消滅「口罩山」。有日本清潔專家就教路，將口罩改造成除塵紙，套在除塵拖把上，就能輕鬆打掃家居。

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童學園
【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

政府宣布，今日（3月1日）起全面撤銷口罩令，然而口罩令實施接近3年，家家戶戶都習慣囤積口罩備用，因此不少人屋企仍有大量口罩。日本家庭主婦兼清潔達人「Yoshimama」過往曾出書，分享便宜的清潔家居方法，她平日亦不時在網上分享家居清潔小貼士，原來口罩只須經簡單改造，就可以變成非常實用的清潔工具。

Yoshimama表示，口罩的不織布質地能去除污垢，亦可輕鬆吸住灰塵，因此可以當成除塵紙用，加上除塵拖把就可以輕鬆除塵。

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除了做除塵拖把，口罩還可以加上即棄筷子，用來清潔隙縫，同樣好實用。

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責任編輯︰王明芳

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