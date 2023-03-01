【2023賞花秘境】機場路260棵黃花風鈴木打造黃金旗幟　康文署賞花情報另薦2個賞花熱點【內附交通】

▲ 東涌機場路的260棵黃花風鈴木，現正開綻放，呈現一片金黃花海。

繼2月份的驚艷粉紅櫻花海，整月都擠滿賞花人潮後，來到3月份東涌赤鱲角又陸續再現賞花人潮，今次接力的是黃花風鈴木，機管局於去年在機場路種植了約260棵黃花風鈴木，3月份正是花開綻放的時候，現時已呈現一片金黃花海，映襯蔚藍的天空，活像一列長長的黃金旗幟飄揚，令人目眩。

據悉，自2021年起，機管局推行機場島園景提升項目，尤其種植各賞花樹木及灌木品種於全年不同時間開花，打造機場一帶的自然風光，首先在赤鱲角南路種植10棵櫻花樹營造一條櫻花樹徑，其後項目擴大到馬路的另一邊，種植逾80棵櫻花樹的櫻花長廊。而去年亦於機場路種植了約260棵黃花風鈴木，讓巿民及遊客於四季及不同月份得賞絕美的花景。

東涌機場路交通

巴士：從東涌市中心巴士總站，乘巴士S1或S64在「飛機燃料庫」站下車，沿觀景路向車頭方向行至過路灣路，步行約5分鐘可達。

步行：於東涌市中心巴士總站（東涌港鐵站B出口），沿赤鱲角南路、觀景路行至過路灣路便到達，全程約走20分鐘。

▲ 東涌黃花風鈴木黃金花海，連日吸引不少拍友前往賞花打卡。（攝影達人Vanessa Mo授權刊登）

根據康文署去年12月推出的全新網站「康文賞花情報」的資料顯示，黃花風鈴木的學名為Tabebuia chrysantha，又名黃鐘木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀有如風鈴，盛放時一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金。本港通常3月開花。每株樹的花期甚短，為時約一兩周。

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另外2個城中賞花熱點

該網站還推介了2個欣賞黃花風鈴木的好去處，分別是天柏路公園及南昌公園，並在網站顯示「賞花指數」，以亮起5個標記為最燦爛時刻，指示巿民在最佳賞花時候前往賞花。

據悉，天柏路公園共種有39棵黃花風鈴木。盛放時，黃花風鈴木一片茂密，滿眼盡是金黃花海，壯觀非凡。

而南昌公園設有多幅大草地，可供市民閒坐休憩。園內草坪的行人徑兩旁，種植了接近150棵黃花風鈴木，過去已成城中賞花熱點。黃花風鈴木的花瓣及花緣呈皺摺狀，外觀宛如風鈴；多個黃色花球綻放，滿目金黃花海。沿黃色花道信步而行，如夢似幻。

不過，據3月1日的「賞花指數」顯示，現時天柏路公園只亮起1個標記，至於南昌公園則未獲標記，相信還要等一段日子才能得見花海。

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天柏路公園交通：

港鐵：天水圍港鐵站E3出口，步行約15分鐘

輕鐵：輕鐵705、706 在銀座站步行約1分鐘

南昌公園交通：

途經深旺道的巴士路線：12, A21, 701, 701S, 971

港鐵屯馬線 / 東涌線：南昌站D1出口

編輯：葉翠華