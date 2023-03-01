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【撤口罩令】口罩鋪仍有500萬隻庫存　以超低價出售求清貨

健康 11:43 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

撤銷口罩令，口罩鋪仍有500萬隻庫存，店主以超低價出售求清貨。

口罩令於今日（3月1日）起撤銷，市民恢復「口罩自由」，但有口罩供應商仍有大量存貨，無法清走。日前，一間口罩舖在宣布撤銷口罩令後，即在網上發帖，稱仍有500萬隻口罩庫存，希望大家可以幫忙清貨，並表示口罩會以超低價出售，及店鋪會有「瘋狂回贈」。

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據Facebook專頁「文具佬生活百貨 Stationery Lo」，稱隨著口罩令的撤銷，大家終於不用再戴口罩，雖然大家在家可能還有幾盒存貨，但口罩舖卻還有大約500萬隻口罩存貨。而面對如此龐大的庫存量，店主無奈表示：

雖然開口罩廠嘅第一日就預咗有結束嘅時候，已經有晒心理準備；不過嚟到呢一刻，心入面都係會有啲不捨，有啲徬徨…

店主在文中真誠感謝顧客過去的支持，並呼籲大家可以幫忙清貨，同時口罩除了會以超低價發售以外，網店更會有瘋狂「回贈」：

由呢一刻開始，喺我哋網店您買幾多口罩，我哋送返幾多現金優惠券俾你，多買多送！

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目前，透過「文具佬生活百貨」網店可見，口罩大部分以半價及以下出售，平均1元1個口罩，還標上了「買$20送$20現金優惠券」的標簽，而兒童口罩則以「期間限定$100/2盒」售出。

不少網民留言表示，會支持店鋪幫忙買口罩，同時指出一定會有人繼續戴，都依然會有需要戴口罩的情況，讓店主不用太擔心；亦有口罩舖留言，表示同樣遭遇到差不多的情況。店主表示，店鋪仍然會保持口罩有少量存貨：「畢竟口罩以前未有疫情都用得着嘅」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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