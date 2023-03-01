【校長專欄】專題研習周培育創科人才　葵盛信義學校校長：讓學生突破想像界限

▲ 學生匯報專題研習的成果。（學校提供）

想像過2043年的學校會有翻天覆地的改變嗎？會是一所充滿人工智能設備的學校嗎？

上月我校一連四日舉辦了一年一度的「超學科專題研習周」。這一周，能夠找一點時間，放下「中英數常」的課本，跳出日常的框架，在無邊際的空間讓學生發揮想像力，全情投入於學習之中。今年研習周的口號是「培育創科人才 STEAM共創未來」，希望學生能夠實踐「動腦想 動手做」的理念。

最新影片：

以真實世界問題為主導

超學科學習(Transdisciplinary)是一種有趣、高參與的學習方法，特點是不受學科為限，在學習當中不再以「中英數常」等學科領域的名字所規限，以現實世界為課程基礎來擬定探索的主題。學生透過學習主題主導學習，進行探討、思考及解決問題等學習活動，當中學生已應用了各種已有知識，更能夠發揮學生的共通能力。

我校在各級均有不同主題的學習活動，包括一年級「至FIT小先鋒」、二年級「快樂的家」、三年級「中華飲食文化知多D — 點心」、四年級「香港今昔 —建築」和六年級「低碳生活I LIKE IT」，而最別出心裁的則是五年級的全新主題「2043葵信未來教室」，在四天的學習旅程中，學生需要成為20年後的「葵信教師」，為未來學校創作「智慧物品」，目的是激發「未來的主人翁」的創意，思考未來的世界。

《2043葵信未來教室》的概念貫穿過去至未來，學生由50年代的天台學校為學習的起點，了解香港學校的發展歷程。有見及此，課程組特意建立了「網上學習平台」讓學生善用學時，在課堂學習之餘也能在非上課時間閱讀有關昔日香港學校的閱讀材料。學生透過閱讀及比較，更能激發學生思考現代學校的發明產品。

參觀創科體驗館

《2043葵信未來教室》為了讓同學們開闊視野，學校老師安排學生「跳出課室」，參觀位於科學園的「創科體驗館」，館內展示出不少讓學生震驚的創新科技產品，如「多功能眼鏡」、「汗水感應貼」等。在參觀途中，我與同學交流心得，偶爾忽發其想，提問學生︰「汗水感應貼可以帶到學校嗎？」同學靈機一觸地回答︰「我認為可以把它用在同學身上，用以自動調教空調的溫度，一定會十分方便呢！」

看見孩子的眼中閃耀着好奇的光芒，我心裏明白這次參觀實在不枉此行。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

過程為本 激發創意

我校統籌活動的尚主任認為︰「在超學科專題研習當中，我們不希望為學生設定任何框架，他們的設計也沒有既定答案，即使他們的創作並不完美、充滿瑕疵也不打緊，重要的是他們享受參觀、研習和創作的過程，激發他們的想像力，讓他們『擁有』學習。」

這正是我們學校籌辦「超學科專題研習」的理念，它並不是一個嚴謹的學術研究，相比起創作出精雕細琢的創科產品，它更像是一次解難和想像力的練習，學生在「沒有正確答案」的前提下，為未來的教室想出一個「我喜歡」的有趣結果。學生在過程中互相討論、研究，當中有分歧、有難題，但透過協商、理解及發展，讓超學科專題研習的價值得以實踐。

突破想像界限

隨着學生完成參觀及創作自己的未來教室「智慧物品」，學校也安排了優秀組別「智慧物品展覽」的機會，並安排各班進行班房互訪和匯報，最後就像大型公司的產品發布會一樣，在全級學生面前進行匯報，分享成果。我在擔任評判的時候，深深地被學生的出色表現打動了，心想每個孩子只要有適當的平台，也能夠展現出創意。

在《2043葵信未來教室》的學習旅程中，透過參觀活動及創作活動，培養了成為「未來教師」的學生各種STEAM的潛能(科學、科技、工程、藝術及數學的元素)。此外，學生在創作中要搜集資料、運用網上平台，促進了學生的自學能力，學生更在小組的學習中培養其共通能力，使之激發創造力、協作能力、團隊合作和解難能力，讓學生得到滿滿的學習成果。

二十年後的「未來學校」如何創造？或許沒有人得到正確的答案，但透過學校的「超學科土壤」，已經在小孩的腦海裏萌芽了。期待在二十年以後，學生創造的「未來教室」真的活現在我們的眼前。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T