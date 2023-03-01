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【撤口罩令】口罩令撤銷首日　街上9成人仍戴口罩網民笑猜背後原因

健康 10:50 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

口罩令撤銷首日，街上9成人仍戴口罩，網民笑猜背後原因。

今日（3月1日）開始，口罩令全面撤銷，意味著全港市民不用再戴口罩。但鬆綁首日早上，不論記者還是一眾網民，均留意到無論在公共通的車廂內，還是街外，目測超過9成市民仍是戴著口罩出門返工，未有戴口罩的市民反而只是間中見到一、兩位。面對這情景，不少網民遂在網上討論區紛紛競猜背後原因，有人估計是家中太多口罩存貨所致；有人則笑稱戴罩女士想以罩遮醜。

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口罩令全面撤銷首日，有網民今早便於連登討論區發文，以「街上面九成人仲戴緊口罩」為題，而引發一眾網民討論。沒有戴口罩的網民形容，「行去搭車中途，加埋我得幾條友唔戴」，「落到地鐵站以為自己係異類」，「我以為搞錯日子」。

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由於目測街上九成人仍戴口罩，遂掀起一眾網民討論背後原因。有人估計是家中有太多口罩存貨；有人則指口罩除了能防菌，更可以帶來不少方便，如防凍及遮醜，「出面又凍 我又唔想浪費時間去剃鬚 咁咪帶囉」、「出門口真係做少好多嘢」；有人則估是群眾壓力，「如果個個戴你唔戴 覺得太異樣」。

有選擇復常後仍戴口罩的網民則直指因「呢3年無病過」，有人亦指香港人太多，容易互相感染，有人亦指唔想變成街上焦點，故焗住戴。

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行政長官李家超昨日（28日）出席行政會議前見記者，宣布由今日（3月1日）起全面復常，撤銷口罩令，包括室內外及乘坐公共交通工具上的市民，也不用佩戴口罩；至於在醫院、老人院，機構負責人則可實施行政指令，要求出入訪客戴口罩，以減低風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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