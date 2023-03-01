【除罩日】浩南+阿姨如何迎接除口罩日？　鄭伊琪徐蒨寧談口罩小姐的影響【多圖】

▲ 《最後一屆口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪和亞軍「阿姨」徐蒨寧分別受訪。

今天（3月1日）是除口罩日，因疫情而誕生的口罩小姐成為網民熱話。

《最後一屆口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪和亞軍「阿姨」徐蒨寧分別跟TOPick分享如何迎接除罩日，又談及口罩小姐對她們的影響。

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除口罩日

除罩日來臨，浩南坦言：「一切來得很突然但有種重新出發同埋好開始嘅感覺。覺得一開始大家除罩相見會有啲尷尬，又會有啲擔憂。因為呢3年來大家一直努力抗疫同埋戴住口罩有份安全感，雖然一話唔洗再戴好似減輕左負擔但都會帶點不自在。」

她續說：「初初開始可能有好多人同我一樣依然繼續會選擇戴口罩多一陣，同埋屋企都仲有存貨。但我相信在不久日子之後，大家都會放下心頭大石，放低口罩，面對大家。」

阿姨則覺得：「除口罩嘅感覺會變咗熟悉得很陌生。畢竟已經3年，人生有幾多個3年。呢段日子大家都很難捱，很難過。病毒雖變弱，但依然存在。人類需變強，更仍要生存！終於可以係街上以真笑臉迎人。」

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口罩抉擇

問到會否繼續戴口罩？

浩南表示：「先講未來嗰半個月我都會先繼續戴口罩，原因係想觀察多一陣，同埋怕大意會中招影響到工作，加上遲啲出國去前要做PCR，唔想影響到行程。」

阿姨說：「對於戴口罩，除非自己病咗，或者口罩要襯返件衫。因為近年來，口罩已經成為Fashion一部份。」

口罩小姐

口罩小姐對浩南和阿姨都影響深遠，浩南謂：「口罩小姐唔係淨係歷史咁簡單，而係一個傳奇，因為係艱難嘅時光佢帶比觀眾嘅苦中一點甜。同大家一齊戴住口罩都搵到一份共鳴同埋趣味。」

她認為：「口罩小姐呢個身份對於我來講係一個人生里程碑，由做左差唔多10年model，以為自己因為疫情冇工作演出生涯就會此終結。但事實證明有捨才有得，隨後加入幕前。觀眾讓我看到希望，我同樣地也讓觀眾看到希望。」

她感慨道：「疫情下大家很艱難走過，即使口罩小姐不再出現但至少在歷史中口罩小姐都不曾令大家苦中作樂，因為娛樂圈就把娛樂帶給大家。亦加入公司短短一年多，很高興即是我到外地工作，帶着口罩也有人認到我是浩南，一切已經很感恩。」

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阿姨指：「口罩小姐將成為歷史，亦屬於我地年代嘅其中一部份。口罩小姐呢個身份對我嘅影響其實係人生嘅添加色彩轉捩點。本為化妝師的我，最初因為有口罩公司邀請影封面盒，繼而令我有衝動去參選口罩小姐。」

獲得亞軍後，阿姨更踏入娛樂圈及幕前。

她有感而發：「內心真是五味雜陳，覺得開心、慶幸，同時又覺得因疫情而誕生的口罩小姐，所以帶一絲傷感。可以說是非筆墨能夠形容全部。最後我希望自己在接下來的日子，能夠在幕前有更多具代表性作品比大家，去取代口罩小姐嘅印象，畢竟口罩時代已經成為過去。謝謝各位繼續支持徐蒨寧（阿姨）。亦多謝監製九叔、ViuTV 上上下下、口罩品牌及傳媒。」

記者：梁樂欣

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