【除罩日】口罩小姐改變細細粒+師姐事業發展　馮寶欣王詠珩除口罩日的抉擇

▲ 《最後一屆口罩小姐》的季軍「細細粒」馮寶欣和《尾二一屆口罩小姐》的「最佳自選造型獎」、「網絡最受歡迎大獎」得主「師姐」王詠珩分別受訪。

今天（3月1日）是除口罩日，大家會選擇繼續戴口罩還是脫下口罩呢？

《最後一屆口罩小姐》的季軍「細細粒」馮寶欣和《尾二一屆口罩小姐》的「最佳自選造型獎」、「網絡最受歡迎大獎」得主「師姐」王詠珩分別接受TOPick訪問，大談口罩小姐對她們的影響。

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除罩日

除罩日臨到，細細粒興奮道：「好開心！終於可以呼吸新鮮空氣！最開心係可以隨時隨地食嘢！之前疫情只可以喺餐廳食或叫外賣，搞到成日都要忍口！最重要可以見到大家嘅真面目，少份隔膜，親切好多！」

師姐坦言：「對我無咩特別感覺呀，唯一可能係終於可以唔洗焗住啲皮膚。反而治療師角度就會開心，因為對小朋友黎講可以更睇到多啲其他人既情緒，幫助佢哋理解別人同社交溝通少咗隔膜。」

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口罩抉擇

問到會否繼續戴口罩？

細細粒謂：「有病先會戴，平時唔會，因為可以隨時食嘢，同埋同其他人拉近距離。」

師姐表示：「暫時都會繼續戴下係多人既場合，不過工作天就未必戴，因為始終戴口罩容易整花個妝，咁唔一定要戴就可能方便啲。」

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口罩小姐

很多人都討論口罩小姐會否成為歷史，細細粒認為：「係啊！好榮幸！香港歷史嘅一部分！應該要寫入歷史書！」

師姐覺得：「可能係，但始終都希望大家係睇到口罩小姐既內在，有呢個Mindset嘅話相信大家即使唔洗靠口罩遮擋都可以一樣有呢個心態，而參賽者都唔洗躲喺口罩背後先展現本來應有嘅自信。」

口罩小姐對細細粒有很多影響：「事業上多咗好多新嘗試，生活變得更精彩同有趣，即使係疫情呢段日子，仍然可以達成好多目標，覺得好感恩！」

師姐則說：「對我嘅影響就係可以撇除自己本來俾人既印象，用一個更Free嘅另一面嘅自己去展示到比觀眾睇，亦都可以少啲壓力去做框框以外真正既自己多啲。除咗咁當然都比更加多人認識我師姐呢一個身份。」

記者：梁樂欣

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