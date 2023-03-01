【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與兩位妹妹關係要好　三姊妹與母親溫馨片段被公開

▲ 三姊妹好好感情。

近日蔡天鳳（Abby）被遭謀殺分屍，消息震驚全城，連日來大家都很關注案件的進展。由於認識Abby的朋友都對她讚不絕口，是一個大好人，故她突然離世令人大表心痛！

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」 網民：細思極恐

Abby與母親感情要好

Abby的母親「五姐」與女兒感情深厚，她亦曾在Abby出席巴黎時裝周的活動照片中留言指Abby是「善良優秀的大寶寶」，除了為4個孩子的媽媽之外，亦熱衷公益事業，而Abby的死訊曝光後，一班網民紛紛湧入五姐的抖音帳號留言哀悼，希望五姐能節哀順變。

Abby出身大富人家，母親「五姐」是內地女商人，Abby是長女，有兩名妹妹，蔡母以「五姐」在抖音設有帳戶，除了分享日常闊氣生活之外，大部分影片都會看到女兒蹤影，還誇讚飛往巴黎參加時裝騷的女兒個性善良且優秀，與女兒感情甚好，更形容Abby是善良優秀的大寶寶，性格溫婉有愛心，談吐有禮大方得體。

▲ Abby與母親和兩位妹妹。

Abby對兩位妹妹疼愛有加 三姊妹樣子甜美

至於Abby出名愛錫家人，對母親及兩位妹妹照顧有加，五姐不時在社交網分享Abby的生活點滴，從五姐上載的片段可見，身為大家姐的Abby與兩位妹妹感情極好，即使婚後亦經常抽空與她們見面。

其中一段短片在2020年10月時，Abby與母親以及三妹一起為二妹慶祝17歲生日，五姐形容二妹是「從小害羞的二寶寶」。

三姊妹齊齊攬着合照留念，又送上「肉嘴」給妹妹，隨後三姊妹又與母親一同合照，場面溫馨滿瀉，而兩位妹妹與Abby同樣樣子甜美，現時她們與Abby天人永隔，必定很難過。

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