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【智破兇案】與大狀警探分析6大重點　曾智華：如何周密總百密一疏

健康 12:14 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

曾智華與大狀、警探分析6大重點。

近日，全城皆講一件兇殺案。案件進入司法程序，內容當然不便公開討論。

不過，大家還是對警探如何破案，在基本常識上，有濃厚興趣。

前晚飯局，有刑事大狀，也有資深警探，當然，也談到兇殺案。

綜合意見，有以下數點：

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一、有部署、有策劃的兇手，一定會毁屍滅迹，以及，將兇器也消滅，又或似荷里活不少兇案片一樣，將兇器掉入海底。

二、兇徒就算被捕，也會守口如瓶，尤其熟悉法例者及專業人士，更會在羈留四十八小時內，不發一言，意圖令警方毫無頭緒。

三、所以，警方查兇案，永遠要與時間競賽，在兇徒未成功毁屍滅迹及隱藏兇器前，發動全天候人手搜證。

四、通常有用的綫索包括一切環境證據，例如：DNA、手指模、血迹、閉路電視、八達通卡、手機通訊內容、鄰居目擊……探員必定一絲不苟全部搜羅再作分析。

五、兇徒犯案，無論如何周密，也必定會百密一疏，無意中留下重要破案綫索，故此，絕少兇殺案是完全沒法破的。

六、殺人，間中獨行，但不少會是合謀。這類案較易破，因被捕後，全部疑犯分隔，不能夾口供。

此外，各人罪行也會因角色不同而有輕重之分，如此情況下，兇徒很難會一條心守秘。只要一個轉為污點證人，將案情和盤托出，立即一天光晒！

全文刊於「經濟日報」，原題為《兇殺案點破？

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撰文 : 曾智華

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