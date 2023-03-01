【大灣區就業】推恒常化「大灣區青年就業計劃」　畢業生月薪可達1.8萬起

▲ 推恒常化「大灣區青年就業計劃」，畢業生月薪可達1.8萬起。（資料圖片）

政府今日（3月1日）公布推出恆常化「大灣區青年就業計劃」，企業可由即日起提交職位空缺，聘請香港青年到大灣區內地城市工作。

「大灣區青年就業計劃」是政府促進青年事業發展的重要措施。政府於2021年1月推出試行計劃。行政長官在去年《施政報告》宣布恆常推行計劃，鼓勵更多企業提供職位，支持香港的青年到大灣區內地城市工作，促進他們的事業發展及大灣區內的人才交流。

在香港和大灣區內地城市均有業務的企業可參與恆常化計劃。參與企業須按照香港法例，以不低於月薪1.8萬港元，聘請合資格畢業生，並派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。政府會按每名受聘畢業生向企業發放每月1萬港元的津貼，為期最長18個月。企業可由即日起經計劃網頁（www.jobs.gov.hk/gbayes）提交職位空缺。

參加計劃的青年必須為香港居民，可合法在香港受僱工作，並於2021至2023年獲頒學士或以上學位。計劃下的職位空缺經勞工處審批後，將由3月20日起上載計劃網頁供畢業生申請。獲聘的畢業生與企業可隨即協定僱傭合約的生效日期。畢業生申請計劃下職位空缺的截止日期為9月30日。有關計劃詳情，請瀏覽計劃網頁或致電熱線2969 0446／2969 0460。

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記者：馮芷婷