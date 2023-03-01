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【驚爆離婚】樂基兒被爆離婚半年秘密返港定居　Gaile日漸消瘦寄情工作再戰模界

娛樂 12:09 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

樂基兒被爆與第二任丈夫Ian Chu離婚半年。

曾與天王黎明有過一段婚姻的名模樂基兒（Gaile），於2017年宣佈與美籍商人Ian Chu（朱智豪）再婚，結婚一年後宣佈有喜，誕下兒子「Hunter E.」。

Gaile婚後定居家鄉美國生活，不時在社交平台分享家庭照，不過對上一次與Ian合照，已是去年4月為兒子慶祝3歲生日，當時一家三口還表現開心。

【驚爆離婚】樂基兒一句說話惹揣測　暗示與老公結束6年婚姻

Gaile明顯消瘦不少。

重操故業

日前，Gaile上載一張與兒子咀嘴的黑白照，並留言一句「Time is precious when you co-parent」，意指時間很寶貴當你是共同撫養的時候，其中「co-parent」有「單親」的意思，隨即惹來揣測她是否和第二任老公Ian結束6年婚姻關係，疑似暗示再次離婚。

有報道指，Gaile與Ian早於半年前已辦妥離婚手續，並從美國移居返港。消息指她的心情大受離婚影響，以往幸福肥的她現在日漸消瘦，為了寄情工作，她重操故業「出山」當模特兒，再次勇闖模界。

Gaile婚後便退隱幕前，現在回復「單身」決定全面復出，有指早前已接下廣告工作，不過就未知何時公開示人。

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兩段婚姻

Gaile與第一任丈夫黎明一向不被外界看好，二人於2008年在美國拉斯維加斯註冊結婚，婚後兩年便傳婚變，直到2012年正式離婚。

直到2016年，她公開與第二任丈夫、美籍食品商人Ian Chu相戀，二人拍拖一年便火速結婚。Ian同樣曾經歷過一段失敗婚姻，前妻是本港一位名媛，曾持有兩個聯名物業，賣出後勁賺千多萬元。

原本在投資銀行擔任高薪厚職的Ian，亦出現過嚴重財政問題，曾被追討合共逾3,000萬元債務，2012年被法庭頒布破產令。直到跟Galie拍拖後，2017年Ian的破產令才完結，同年兩人拉埋天窗，可惜婚姻亮紅燈驚傳已離婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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