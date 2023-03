【驚爆離婚】樂基兒被爆離婚半年秘密返港定居　Gaile日漸消瘦寄情工作再戰模界

▲ 樂基兒被爆與第二任丈夫Ian Chu離婚半年。

曾與天王黎明有過一段婚姻的名模樂基兒(Gaile),於2017年宣佈與美籍商人Ian Chu(朱智豪)再婚,結婚一年後宣佈有喜,誕下兒子「Hunter E.」。

Gaile婚後定居家鄉美國生活,不時在社交平台分享家庭照,不過對上一次與Ian合照,已是去年4月為兒子慶祝3歲生日,當時一家三口還表現開心。

▲ Gaile明顯消瘦不少。

日前,Gaile上載一張與兒子咀嘴的黑白照,並留言一句「Time is precious when you co-parent」,意指時間很寶貴當你是共同撫養的時候,其中「co-parent」有「單親」的意思,隨即惹來揣測她是否和第二任老公Ian結束6年婚姻關係,疑似暗示再次離婚。

有報道指,Gaile與Ian早於半年前已辦妥離婚手續,並從美國移居返港。消息指她的心情大受離婚影響,以往幸福肥的她現在日漸消瘦,為了寄情工作,她重操故業「出山」當模特兒,再次勇闖模界。

Gaile婚後便退隱幕前,現在回復「單身」決定全面復出,有指早前已接下廣告工作,不過就未知何時公開示人。

兩段婚姻

Gaile與第一任丈夫黎明一向不被外界看好,二人於2008年在美國拉斯維加斯註冊結婚,婚後兩年便傳婚變,直到2012年正式離婚。

直到2016年,她公開與第二任丈夫、美籍食品商人Ian Chu相戀,二人拍拖一年便火速結婚。Ian同樣曾經歷過一段失敗婚姻,前妻是本港一位名媛,曾持有兩個聯名物業,賣出後勁賺千多萬元。

原本在投資銀行擔任高薪厚職的Ian,亦出現過嚴重財政問題,曾被追討合共逾3,000萬元債務,2012年被法庭頒布破產令。直到跟Galie拍拖後,2017年Ian的破產令才完結,同年兩人拉埋天窗,可惜婚姻亮紅燈驚傳已離婚。

