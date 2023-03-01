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【遊韓注意】14間韓國旅館遭裝針孔攝錄機　數百旅客被偷拍

健康 12:39 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

韓國14間熱門旅館遭裝針孔攝錄機，數百旅客被偷拍。

外出旅行住宿要多加小心。韓國仁川警方日前發現，有人在全國各地14間旅館安裝了針孔攝錄機，有數百名旅客遭到偷拍。

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據韓國媒體報道，仁川南洞某間旅館員工，在上月17日整理房間時，赫然發現被僞裝成路由器的針孔攝錄機，於是立即報警。警方經追查後，於21日將一名30歲男偷拍嫌犯拘捕。警方表示，嫌犯從1月中旬至2月17日，在首爾、仁川、釜山和大邱的14間旅館房間内，安裝了總共20台針孔攝錄機，非法拍攝了數百名客人。

據了解，嫌犯將針孔攝錄機放在電視櫃或冷氣機旁，鏡頭對準床鋪，並將其僞裝成路由器，降低被發現的可能。疑犯供稱，他原打算在月底收回這些攝錄機，也沒有打算將影片外流。而全數設備最後由警方收繳，防止影片外洩。一位自稱是旅館工作人員的匿名人士向媒體發電郵表示：

如果客人比警察更早發現這些隱藏的攝像頭，旅館就會毀了。

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責任編輯：羅嘉欣

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