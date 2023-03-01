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【竹篙灣停運】職員回顧2年工作點滴　難忘與營友變朋友：多謝每一個您

健康 13:17 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

有竹篙灣職員發文回顧2年多的工作點滴。

竹篙灣社區隔離設施今日（3月1日）起停止運作，有職員在社交平台撰文，回顧2年多的工作點滴，並感謝在營內認識的長官、隊友，以及每一位「朋友仔」。

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該名隔離營職員在Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」發文，指自己於2020年10月因疫情被公司解僱，輾轉多份工作後，收到竹篙灣入職通知，「又驚又喜地上班」。

入職後他被安排於「長者區」工作，由於患者只有少數有親人或工人陪同，一半以上的營友都是獨自入營，因此要加倍注意的地方特別多。他憶述，當時向營友講解基本運作後，他們「眼裏面嘅擔心顯而易見」，唯有如教導小朋友一樣細心。

雖然唔可以話同家人一樣對待，心裏始終有一份擔心，遇到精靈的特別開心，遇到年紀稍大或需要加倍關注，回報長官哪些細節需要留意。

他表示，當時亦有不少外傭入住隔離營，形容她們「恭恭敬敬、sir前sir後」，對她們而言，入營隔離可能是一個難得的小假期，完全忘懷被僱主「請」入營的心情。

偶爾遇返幾位入營認識的朋友仔，可以見到佢哋好返出營，佢哋口中一聲多謝，同樣來的心滿意足，每次送康復營友到青衣城，十足十送朋友移民上機嘅感覺。

如今竹篙灣隔離營「功成身退」，他亦告別２年多的工作崗位，「再一次多謝短短嘅工作裏，認識到長官和隊友們，同埋每一個您」。

帖文引起網民熱議，不少人都留言感謝隔離營職員的付出，「多謝你呀，祝你生活愉快，早日找到理想工作」、「好感動，多得你們在曬雨淋嘅天氣為病人服務」，亦有網民讚賞防疫人員盡心盡力為市民服務，「相信入過營的營友都會見到營內每一位職員都好盡責」。

點擊下圖看更多網民留言：

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竹篙灣隔離營成歷史，回顧竹篙灣運作時的內部環境、情況：

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責任編輯：羅嘉欣

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