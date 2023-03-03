【挑食煩惱】5歲男童挑食只愛水餃 父母連包33天吃到他崩潰嚎哭

▲ 孩子一見水餃就倒床嚎哭。

不少孩子都愛挑食，內地一對夫婦為了矯正孩子這個壞習慣，採取非常手段，卻引來不少網友圍攻。近日內地「水母網」上載了一段短片，山東省1名男童因為挑食只愛吃水餃，即使父母把同樣的餡料換成餛飩也扭計不食，父母狠心采取非常手段，連續個多月只包水餃並拍片紀綠，當孩子食到第33天時，終於見到餃子就崩潰嚎哭。

片中男孩年約5歲，父母拍攝了他見到水餃不同的表情，有眼濕濕抹眼淚、亦有倒在床上嚎哭的情境。片中寫着︰「挑食平時最愛吃水餃」、「才連續包了33天居然說夠了」。原來父母不想小孩偏食，也順便把家裡快壞掉的白菜用完，於是連續個多月包水餃給孩子吃，吃到第33天，男童下課回家，看到端來的晚餐又是餃子，實在吃到崩潰，嚎哭倒在床上，可謂「食到驚」。

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父母把這段片網上分享後，引來不少家長的反感，狠批此舉會讓孩子對喜愛的事物產生恐懼︰「為什麼要這樣？讓孩子對自己喜歡的東西產生恐懼」、「這種教育挺可悲的」、「太窒息了，什麼鬼家長都有」、「不批評父母的行為，單純覺得心疼這孩子」。

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責任編輯：王明芳