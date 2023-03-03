  • 20°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【挑食煩惱】5歲男童挑食只愛水餃 父母連包33天吃到他崩潰嚎哭

育兒經 12:25 2023/03/03

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

孩子一見水餃就倒床嚎哭。

不少孩子都愛挑食，內地一對夫婦為了矯正孩子這個壞習慣，採取非常手段，卻引來不少網友圍攻。近日內地「水母網」上載了一段短片，山東省1名男童因為挑食只愛吃水餃，即使父母把同樣的餡料換成餛飩也扭計不食，父母狠心采取非常手段，連續個多月只包水餃並拍片紀綠，當孩子食到第33天時，終於見到餃子就崩潰嚎哭。

片中男孩年約5歲，父母拍攝了他見到水餃不同的表情，有眼濕濕抹眼淚、亦有倒在床上嚎哭的情境。片中寫着︰「挑食平時最愛吃水餃」、「才連續包了33天居然說夠了」。原來父母不想小孩偏食，也順便把家裡快壞掉的白菜用完，於是連續個多月包水餃給孩子吃，吃到第33天，男童下課回家，看到端來的晚餐又是餃子，實在吃到崩潰，嚎哭倒在床上，可謂「食到驚」。

最新影片推介

 

父母把這段片網上分享後，引來不少家長的反感，狠批此舉會讓孩子對喜愛的事物產生恐懼︰「為什麼要這樣？讓孩子對自己喜歡的東西產生恐懼」、「這種教育挺可悲的」、「太窒息了，什麼鬼家長都有」、「不批評父母的行為，單純覺得心疼這孩子」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【最萌星二代】李元元妹妹出世入屋　Sucy鬥雞眼勁得意大放搞笑基因
12:12 2023/02/28
【最萌星二代】李元元妹妹出世入屋　Sucy鬥雞眼勁得意大放搞笑基因
【蔡天鳳碎屍案】子女睇新聞後感不安向父母發問 爸媽必學3式以建立正確價值觀
13:43 2023/02/28
【蔡天鳳碎屍案】子女睇新聞後感不安向父母發問 爸媽必學3式以建立正確價值觀
【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡
18:38 2023/02/28
【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡

你可能感興趣

【最萌星二代】李元元妹妹出世入屋　Sucy鬥雞眼勁得意大放搞笑基因
12:12 2023/02/28
【最萌星二代】李元元妹妹出世入屋　Sucy鬥雞眼勁得意大放搞笑基因
【蔡天鳳碎屍案】子女睇新聞後感不安向父母發問 爸媽必學3式以建立正確價值觀
13:43 2023/02/28
【蔡天鳳碎屍案】子女睇新聞後感不安向父母發問 爸媽必學3式以建立正確價值觀
【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡
18:38 2023/02/28
【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡
爸媽心聲 家庭教育 山東省

最高瀏覽

【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
10:21 2023/03/02
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
17:07 2023/03/02
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案