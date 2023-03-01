【不老女神】陳法拉迎41歲生日　零濾鏡現真身網民大讚 : 唔識老

▲ 陳法拉迎41歲生日，零濾鏡現真實狀態。

陳法拉自早年離開TVB後，發展似乎愈來愈好，除了成功躋身荷李活發展，與梁朝偉合拍Marvel大作《尚氣與十環幫傳奇》；又成功收獲愛情，與法籍老公於2019年成婚後，2年後又誕下愛女「小米妮」，組織3口之家。事業愛情雙收下，連歲月似乎亦格外偏袒女神，陳法拉早前回港工作時，好友黎姿特意送上蛋糕慶祝其41歲生日，只見在零濾鏡的拍攝下，法拉狀態仍然相當好，不但肌膚白滑，身材纖廋，露齒一笑時更仿如妙齡少女般，令不少粉絲大表心動。

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為了慶祝法拉41歲的生日，好友黎姿遂趁她留港工作時，送上蛋糕兼唱生日歌祝賀，並將有關短片發佈至社交平台上。短片中，梳起馬尾的法拉，非常開心於好友手上接過蛋糕，再許願吹熄蠟燭，期間心情大好的她仿如少女般興奮，多次露齒而笑，令雙頰酒窩非常突出。

短片曝光後，引來不少網民大讚女神凍齡有道，如10年前於《衝上雲霄II》飾演的Holiday，不論外貌及身材均沒有太大變化，完全看不出是一位已育有一女的母親。

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說起護膚心得，相信不少人都想知道「女神級」的法拉的美容秘訣，她早年亦大方分享簡易3招，當中提及防曬是非常重要的。

3招保養秘訣

陳法拉指她的必備日常護膚品就是精華素：「可以滋潤皮膚以及變得光澤，容易吸收，而且細細支方便帶出街。」

注意防曬：法拉十分注意防曬，指較易曬黑的自己，出街一定帶遮，盡量會在有遮蔭下活動，這樣樣可減少出紋同斑。

平衡工作壓力：法拉認為Treat yourself better，對自己好些。用好的護膚產品可令自己靚一點，提升自信。

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責任編輯：羅嘉欣