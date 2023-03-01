【撤口罩令】口罩令解除首日返學除罩呼吸新鮮空氣　仍有學生不適應告別口罩感尷尬

▲ 口罩令撤銷首日，師生告別口罩生活。浸信會天虹小學。（陳靜儀攝）

口罩令今日（1日）撤銷，黃大仙浸信會天虹小學今早大部分學生進校時，仍未準備好「告別口罩」，當中有擔心不戴口罩會令人「覺得我好奇怪」，但亦有少數學生率先選擇不戴口罩上學，興奮地「呼吸新鮮空氣」，向鏡頭展露笑容。有家長指戴口罩與否屬個人選擇，會交給子女自行決定，又指不戴口罩會增加子女患傷風、感冒機會，但相信有助重新建立抵抗力，故希望陪同子女適應過渡。

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學生家長古先生表示，感到開心，指「戴」與「不戴」是自由選擇，國內很多地方已經不用戴口罩，並認為基本上都無需戴上，亦稱「政府好遲鈍，疫情唔嚴重個陣應該除低」。但他指，子女有戴口罩出門上學，並稱「主要驚人多，始終都有流感，感冒都係嚴重病徵」。

學生家長劉太指，「可以呼吸到自由空氣，有得帶就唔帶」，又指丈夫作為老師都沒有戴口罩回校。但她指，就讀三年級的幼子尚未適應不戴口罩，「細仔覺得好embarrassing（尷尬），覺得我哋都好embarrassing（尷尬），可能佢都有心理需要，但會俾佢揀」。

劉太亦表示，期望兒子學習獨立思考，思考甚麼時候需要戴上口罩，甚麼時候不用，並指現時始終處於流感高峰期，要考慮附近的人有否生病或感到不適等，並希望他不要單是聽從她的說話行事。

三年級生Maverick表現興奮，他表示，一踏出家門就沒有戴上口罩，形容「舒服啲，可以呼吸新鮮空氣」，但指家人呼籲他於人多及乘搭公共交通工具時，盡可能戴上口罩。

學童除下口罩，或會增加感染機會，但家長謝太表示，不太擔心，稱「小朋友成長需要經歷傷風、感冒，幼稚園階段都係咁，病過有抗體，個身體會健康啲同有抵抗力，呢個係正常嘅成長階段」，並表示「俾佢哋自己選擇戴定唔戴，但會同佢哋講認為點樣會好啲」。

二年級的謝同學表示，今早有戴上口罩出門上學，稱「見到好多人都有戴口罩，驚唔戴會俾人覺得我好奇怪」，並表示未知道稍為會繼續戴上還是除下。謝太亦補充，女兒今早看到升降機內不少人仍然戴上口罩，心情上「有少少緊張，覺得係咪戴返先係正常」，但她則表示「正常嘅，需要鼓起勇氣去適應同面對呢個過程，再嘗試同體驗一下」。

鍾同學指，今日會繼續「戴住先」，指不喜歡聞到「消毒酒精味」，形容「唔敢唔戴」，擔心課室環境有這些香味。

家長鍾太亦表示，擔心兒子不戴口罩後，會感染到傷風、感冒，但指「始終人要重新建立免疫，小朋友要中一啲嘢，先建立到免疫力，都無辦法」。她也認為，每日必須完成一次快測的安排作用不大，稱「既然都除得口罩，無乜意思」。

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記者：梁凱婷