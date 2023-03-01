【撤口罩令】孔繁毅料學校會現流感個案　稱對學生免疫系統是好事

▲ 預計不戴口罩後會出現流感等上呼吸道感染的個案。（資料圖片）

口罩令今天（1 日）起全面取消，市民在室內外及公共交通工具不用再戴口罩。政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅今早在電台節目表示，現時時機成熟，政府解除口罩令的決定正確。

孔繁毅指，3月流感高峰期已過，新冠病毒方面也不用太擔心，因大部分市民已接種疫苗及感染新冠病毒，社區上已有很高的混合免疫屏障。他指，大部分市民在公共交通工具上或人多的地方，都會繼續戴口罩，有助紓緩上呼吸道病毒感染的反彈情況，相信過多一個月後，有關感染個案亦會下降。 他原本預期政府會分階段放寬室外和室內口罩令，不過今次一次過放寬，亦是合理做法。就重點高危地點如院舍、醫院等實施行政指令，他認為做法正確，在醫院及院舍內繼續戴口罩，可減低交叉感染。

學校方面，孔繁毅指明白到家長和教師對學生的關心，但不建議學生長期佩戴，又提醒學童在言語學習上需要看到其他人口部及嘴唇的動作。他又指，預計不戴口罩後會出現流感等上呼吸道感染的個案，但對學生免疫系統而言是好事，繼續戴口罩只會將爆發推遲，亦會令學童對上呼吸道感染的免疫力不足。他建議家長盡快帶子女打接種流感及新冠疫苗，同時做好個人衛生措施，預防流感等病毒。

食肆方面，孔繁毅指，新冠病毒混合免疫屏障高，因此有關傳播風險比較小，建議食肆員工可自行選擇是否戴口罩，但如負責傳菜等工作，他都鼓勵員工佩戴口罩，避免污染食物。他表示，隨著流感高峰期回落，上呼吸道感染的流行性會減退，但建議未接種疫苗、未曾感染新冠病毒、長者及長期病患人士，到人多地方或乘坐公共交通工具時都應戴口罩，避免感染後出現重症。

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記者：吳穎嵛