  • 22°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 12:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【撤口罩令】孔繁毅料學校會現流感個案　稱對學生免疫系統是好事

社會 11:41 2023/03/01

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

預計不戴口罩後會出現流感等上呼吸道感染的個案。（資料圖片）

口罩令今天（1 日）起全面取消，市民在室內外及公共交通工具不用再戴口罩。政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅今早在電台節目表示，現時時機成熟，政府解除口罩令的決定正確。

孔繁毅指，3月流感高峰期已過，新冠病毒方面也不用太擔心，因大部分市民已接種疫苗及感染新冠病毒，社區上已有很高的混合免疫屏障。他指，大部分市民在公共交通工具上或人多的地方，都會繼續戴口罩，有助紓緩上呼吸道病毒感染的反彈情況，相信過多一個月後，有關感染個案亦會下降。 他原本預期政府會分階段放寬室外和室內口罩令，不過今次一次過放寬，亦是合理做法。就重點高危地點如院舍、醫院等實施行政指令，他認為做法正確，在醫院及院舍內繼續戴口罩，可減低交叉感染。

學校方面，孔繁毅指明白到家長和教師對學生的關心，但不建議學生長期佩戴，又提醒學童在言語學習上需要看到其他人口部及嘴唇的動作。他又指，預計不戴口罩後會出現流感等上呼吸道感染的個案，但對學生免疫系統而言是好事，繼續戴口罩只會將爆發推遲，亦會令學童對上呼吸道感染的免疫力不足。他建議家長盡快帶子女打接種流感及新冠疫苗，同時做好個人衛生措施，預防流感等病毒。

食肆方面，孔繁毅指，新冠病毒混合免疫屏障高，因此有關傳播風險比較小，建議食肆員工可自行選擇是否戴口罩，但如負責傳菜等工作，他都鼓勵員工佩戴口罩，避免污染食物。他表示，隨著流感高峰期回落，上呼吸道感染的流行性會減退，但建議未接種疫苗、未曾感染新冠病毒、長者及長期病患人士，到人多地方或乘坐公共交通工具時都應戴口罩，避免感染後出現重症。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

相關文章

【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩
22:47 2023/02/28
【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩
【除罩日】浩南+阿姨如何迎接除口罩日？　鄭伊琪徐蒨寧談口罩小姐的影響【多圖】
今日 11:45
【除罩日】浩南+阿姨如何迎接除口罩日？　鄭伊琪徐蒨寧談口罩小姐的影響【多圖】

你可能感興趣

【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩
22:47 2023/02/28
【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩
【除罩日】浩南+阿姨如何迎接除口罩日？　鄭伊琪徐蒨寧談口罩小姐的影響【多圖】
今日 11:45
【除罩日】浩南+阿姨如何迎接除口罩日？　鄭伊琪徐蒨寧談口罩小姐的影響【多圖】
疫情 疫苗 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人
11:41 2023/02/28
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到
17:49 2023/02/27
【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到