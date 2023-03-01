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【爺孫戀】27歲女被迫嫁63歲老翁哭崩　5年後修成正果一個原因愛上老公

親子 13:08 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

印尼27歲女生被迫嫁63歲老翁淚灑婚禮，5年後女生愛上老公。

現今世代亦存有盲婚啞嫁的夫妻。印尼一名27歲女生在媽媽的安排下，被迫嫁給63歲的老翁，兩人年紀相差36歲，在多早婚的當地來說，他們更似爺爺與孫女。女生回想下嫁當天沒有化妝，沒有笑，只有哭。5年後結局神反轉，兩夫妻變成幸福的一對，女生由無法接受變成深深愛上老公，被老公善解人意的性格迷倒。

27歲女被迫嫁63歲老翁

綜合外媒報道，印尼女子Ana Amalia於2018年12月13日結婚，當時她27歲，而丈夫是63歲老翁Emen Hidayat。Ana開設了YouTube頻道，她拍片講述結婚的情況，小時候父母已離婚，而母親在父親不知情的情況下安排她的婚姻，將她與老翁Emen配對。起初Ana拒絕了，但最後婚禮繼續進行，沒有徵得她的同意，只是知會她。

Ana跟丈夫重新補拍結婚相，展示笑臉。（影片截圖）

當天的婚禮很簡單，雙方宣讀誓詞，沒有任何其他慶祝活動。Ana沒有化妝，沒有笑容，只有哭。Ana結婚初期很痛苦，盲婚啞嫁嫁著老翁Emen之外，老公更有2位孩子分別22歲及40歲的仔女，他們都不接受婚事。

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質疑為錢才嫁

有人質疑Ana為了錢才結婚譜成爺孫戀，她否認針對她的指控，澄清嫁時沒有獲得利益，而且在她結婚初時，丈夫競選連任村長落選，經濟困難重重，亦忙著照顧花園和山羊。

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慢慢，Ana衝破巨大的年齡差異，學會做一個好妻子，同時她發現丈夫的優點，她大讚老公善解人意，對妻子有愛心和理解，無論她做甚麼，他總是支持，她自覺現時很幸福，是幸福人妻。

Ana的YouTube頻道有24萬多訂閱者，影片大多數分享日常，老公經常陪同一起拍片。在影片中，見Emen很多時一面嚴肅正經，亦見滿面皺紋的他在老婆旁邊，顯得兩人年紀差異大，更像父女，甚至爺孫。不過，間中兩人的互動都有甜蜜時刻，如兩人一起野餐，老公會餵老婆吃東西，而Ana亦會甜笑輕輕挨著老公肩膀。

最初，Ana出於娛樂目的開設YouTube，開始製作內容，當中有一段關於分享年齡差異的婚姻獲大量觀看次數，引起公眾關注，Ana沒有多理會一些負評，感謝上天賜予她幸福的生活。她有跟丈夫重新補拍結婚相，兩人穿上禮婚，而Ana化了美麗妝容展示笑臉。

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責任編輯︰王明芳

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