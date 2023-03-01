【婆媳關係】奶奶盼孫女出世白白嫩嫩　逼新抱吃4.5萬元珍珠粉感壓力大

老一輩人說，懷孕時吃珍珠粉，生出來的小孩皮膚較白！有準媽媽因為夫家皮膚偏黑，奶奶希望準孫女皮膚白嫩，不惜花18萬台幣(約4.5萬港幣)購買珍珠粉，強逼新抱每日都要吃，「吃完再跟她說她再買，她的孫女一定要白白嫩嫩的。」令皮膚有點黑的新抱大呻，「真的希望奶奶不要每天上門關心，我壓力大啊！」

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該名台灣準媽媽，日前在facebook的群組「靠北婆婆2.0」發文，表示奶奶搞到她壓力很大，因為奶奶一家人的膚色都是偏黑，而她的膚色也有點黑，當得悉第一胎的性別是B女時，奶奶歡喜若狂，更自掏腰包花18萬台幣(約4.5萬港幣)買珍珠粉給她養顏，

每天都來看我有沒有定時服用珍珠粉，她說外面很多珍珠都是養殖珠，品質不是很好而且還會打藥養殖，所以她透過水產親戚去買野生珍珠請人磨成粉。

奶奶為了有個白白嫩嫩孫女，不惜工本去買貴價珍珠粉，

不斷對我說這罐要18萬，說別人吃的幾萬元珍珠粉那種不好，我們要吃就要吃最好的，要我一定要每天吃一勺，吃完再跟她說她再買，她的孫女一定要白白嫩嫩的。

愈接近卸貨期，她壓力愈大，她無奈說：「真的希望奶奶不要每天上門關心，我壓力大啊！」

貼文一出，即掀起熱議，不少網民指BB的皮膚膚色是基因而定，不能勉強，「基因決定膚色不是嗎？如果吃珍珠粉會變白，那世界上就沒有黑人了」、「沒用，基因決定一切。我朋友懷孕狂吃，她女兒還是黑肉底（爸爸那邊）健康就好啦～」、「跟你婆婆說皮膚顏色是基因，你們兩夫妻都不白，生個白白的奶奶不害怕嗎？」也有網民認為皮膚黑白不太重要，最緊要健康，「我第一胎喝牛奶喝豆漿還不是生了個黑人，第二胎隨便啦連咖啡都喝反而還比較白，現在小孩長大反而都沒那麼黑了，健康就好黑白沒那麼重要，黑有黑的漂亮白有白的美麗。」

另有網民指這種心意真的很容易變成媳婦的壓力，吃也不是不吃也不是，又怕生出來的不符合期待。「而且也會因為這件事常聽到三姑六婆跟妳說奶奶對妳很好買貴貴珍珠粉給妳吃，因為她肯定會去放送她如何對媳婦好的豐功偉業。」

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責任編輯︰王明芳