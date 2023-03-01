【撤口罩令】網民齊曬冷口罩存貨　港男崩潰︰一家五口仲有近2000個

▲ 口罩令撤消，網民齊齊曬冷屋企的口罩存貨。

隨著口罩令今日（3月1日）撤銷，全港市民終於可告別3年口罩生活。不過，很多港人早已當口罩為生活必需品，日常穿搭都要襯衫，故買下大量口罩囤積在家。不少網民在社交平台曬冷家中存貨，部分人仍有20盒以上，港男更稱一家五口還有近2,000個口罩！

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facebook專頁「我睇咗啲乜嘢」的版主昨晚發起「口罩存貨攝影比賽」，獲大批網民響應。從多張照片中所見，有人把口罩放入酒櫃，並笑言「我個酒櫃終於可以用返來放酒」。而不少家庭仍有最少20盒、不同款式的口罩堆滿一櫃，有網民稱存貨量可以用到2至3年，「我嘅口罩一家四口可以戴到2046」、「一家二口一日三個都要用到2025」、「一家五口，口罩仲有近2,000個」。

▲ 有網民曬出約200盒口罩。（facebook專頁「我睇咗啲乜嘢」圖片）

不過有網民稱，早前雖已知道將會撤口罩令，但仍有繼續買，「我早幾日仲專登買咗5盒，用嚟多人戴」、「我都有買，反正小朋友返學我都會要佢戴，日日返工搭車都仲會戴，如果有兩聲咳喉嚨痛又會戴，我又唔驚用唔晒」。

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另外一名人妻在香港討論區以「屋企仲有好多口罩點處理好？」為題發帖文，自言以前「貪方便」，每次買口罩都是一大堆買，當時丈夫已埋怨謂︰「話我做咩買咁多，諗住戴成世咩……」面對家中尚餘100多個口罩，人妻不知如何處理，並問於是發帖問網民意見︰

剩咗啲口罩可以點好？當抹布咁用？

網民倡捐贈予清潔工

網民留言稱百多個口罩不算多，「一家人戴多個零月就用晒喇」、「之後有咩傷風感冒都可以用返買落個啲口罩」，有人更建議人妻可以捐出贈社會上有需要戴口罩的人，例如清潔工。點解圖片即睇更多網民意見︰

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有清潔達人教一招零成本消滅屋企「口罩山」，詳見【下一頁】

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責任編輯︰王明芳