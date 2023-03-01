  • 22°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 12:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【撤口罩令】梁子超：慎防流感病毒肆虐　籲市民接種預防針

社會 12:03 2023/03/01

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

梁子超指口罩令撤銷後，流感病毒或會肆虐，呼籲市民接種預防針。（資料圖片）

口罩令即日起撤銷。呼吸系統專科醫生梁子超呼籲市民慎防流感病毒，勿因解除口罩令而掉以輕心，建議定期接種預防疫苗。

梁子超今日（1日）在港台節目《千禧年代》表示，本港過去陸續放寬防疫措施，新冠病毒自然傳播並已補充群體免疫，相信未必出現太大反彈，但根據歐美及內地經驗，反而流感個案有機會上升，呼籲市民小心。

他補充，因為新冠病毒及呼吸道病毒在社區傳播，而自身抗體會隨時間衰減，即使免疫力低或高風險人士在人群聚集、乘搭交通工具時配戴口罩，對防範病毒傳播只有少許幫助，為免影響一老一幼，建議市民乘坐公共交通工具、出入人多的場所時，除了盡量戴口罩，讓病毒在低水平傳播外，亦要定期接種新冠及流感疫苗，以獲得較好的保護。

梁子超又指出，在過去3年流感幾乎銷聲匿跡，幼童都未接觸過流感病毒，他們對流感的免疫低，建議家長要小心，應盡快為子女打流感疫苗。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【撤口罩令】口罩令撤銷首日　街上9成人仍戴口罩網民笑猜背後原因
今日 10:50
【撤口罩令】口罩令撤銷首日　街上9成人仍戴口罩網民笑猜背後原因
【撤口罩令】小學生不適應告別口罩感尷尬　家長盼一同面對過渡期
今日 11:56
【撤口罩令】小學生不適應告別口罩感尷尬　家長盼一同面對過渡期
【撤口罩令】孔繁毅料學校會現流感個案　稱對學生免疫系統是好事
今日 11:41
【撤口罩令】孔繁毅料學校會現流感個案　稱對學生免疫系統是好事

你可能感興趣

【撤口罩令】口罩令撤銷首日　街上9成人仍戴口罩網民笑猜背後原因
今日 10:50
【撤口罩令】口罩令撤銷首日　街上9成人仍戴口罩網民笑猜背後原因
【撤口罩令】小學生不適應告別口罩感尷尬　家長盼一同面對過渡期
今日 11:56
【撤口罩令】小學生不適應告別口罩感尷尬　家長盼一同面對過渡期
【撤口罩令】孔繁毅料學校會現流感個案　稱對學生免疫系統是好事
今日 11:41
【撤口罩令】孔繁毅料學校會現流感個案　稱對學生免疫系統是好事
小學 兒童健康 中小學教育 環境衞生 傳染病 疫情 防疫措施 疫苗 梁子超 口罩

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人
11:41 2023/02/28
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到
17:49 2023/02/27
【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到