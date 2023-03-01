【撤口罩令】梁子超：慎防流感病毒肆虐　籲市民接種預防針

▲ 梁子超指口罩令撤銷後，流感病毒或會肆虐，呼籲市民接種預防針。（資料圖片）

口罩令即日起撤銷 。呼吸系統專科醫生梁子超呼籲市民慎防流感病毒，勿因解除口罩令而掉以輕心，建議定期接種預防疫苗。

梁子超今日（1日）在港台節目《千禧年代》表示，本港過去陸續放寬防疫措施，新冠病毒自然傳播並已補充群體免疫，相信未必出現太大反彈，但根據歐美及內地經驗，反而流感個案有機會上升，呼籲市民小心。

他補充，因為新冠病毒及呼吸道病毒在社區傳播，而自身抗體會隨時間衰減，即使免疫力低或高風險人士在人群聚集、乘搭交通工具時配戴口罩，對防範病毒傳播只有少許幫助，為免影響一老一幼，建議市民乘坐公共交通工具、出入人多的場所時，除了盡量戴口罩，讓病毒在低水平傳播外，亦要定期接種新冠及流感疫苗，以獲得較好的保護。



梁子超又指出，在過去3年流感幾乎銷聲匿跡，幼童都未接觸過流感病毒，他們對流感的免疫低，建議家長要小心，應盡快為子女打流感疫苗。

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記者：陳麗娜