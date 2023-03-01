【蔡天鳳碎屍案】主播麥詩敏報新聞眼濕濕　科大畢業高材生爸爸曾主持《警訊》

▲ 主播麥詩敏報導蔡天鳳案時眼濕濕。

蔡天鳳案震驚全港，市民都會這宗殘忍碎屍案感到傷心，而無綫新聞女主播麥詩敏在上月27日主持《香港早晨》時，提及蔡天鳳碎屍案新進展，說到法醫從檢走湯煲中疑找到死者蔡天鳳頭顱時，她眼濕濕及神情哀痛，情緒似乎有點波動，惟網民沒有責怪麥詩敏的表現，體諒這是人之常情。

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麥詩敏眼濕濕的畫面，即時被網民在網上瘋傳，不過網民都一面倒表示這是人之常情，正常人都會有同理心，及對事件感到悲痛，更何況新聞主播要站在前線報導，有網民讚她人美心善。而當天(27日)更是麥詩敏的生日。

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名校畢業高材生

麥詩敏曾在德望學校就讀一至五年級，預科時往英國私立寄宿學校 Talbot Heath School升學。2011年回流香港後，她入讀香港科技大學工商管理系，該學科屬熱門之選，競爭好大，成績優異才能入讀。曾在名店Louis Vuitton及迪士尼當實習生，直到2015年才加入無綫新聞部做主播。

▲ 香港科技大學工商管理系畢業。

家庭背景猛料

麥詩敏出身小康之家，家住獨立屋，其父親麥振江是香港電台《警訊》前節目主持，最近更有份演出《毒舌大狀》，飾演判王丹妮入獄的高等法院原審法官，麥振江在1974年報讀TVB藝訓班，之後主持《警訊》長達15年至1994年，成為《警訊》有史以來主持時間最長的主持，其後他退居幕後，擔任《警訊》的編導，更曾找女兒麥詩敏參演《警訊》數集，當時未到20歲的麥詩敏，樣子非常純真。

▲ 爸爸麥振江（右一）是著名主持人。

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責任編輯︰王明芳