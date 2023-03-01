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【懶理負評】黃心穎出席家庭聚會開心合照　家人成最強後盾力撐

娛樂 12:52 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

黃心穎似乎真係好想復出。

黃心穎近日突然宣布復出，更「轉職」做歌手，在情人節推出新歌《Crown Me》，引起網民關注，對於心穎突然復出，惹來外界不同聲音有讚有彈，有人認為她應做回普通人，好好過平凡日子，有些人則認為她此舉十分勇敢。

心穎亦表示：「世界有一百萬種意見，但你自己的聲音最重要。」而舊愛馬國明早前出席活動指未有觀看心穎MV，但仍然大方送上祝福！

【Crown Me】黃心穎新歌MV騷胸露背超吸睛 　親解歌曲靈感來源：忽略自己真正的需要

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心穎與家人到元朗露營慶祝

近日心穎的二家姐黃心妙女兒生日，她們一家到元朗露營慶祝，更齊齊穿上民族衣服，黃心妙留言：「Livi的生日慶祝活動，家人都是被我臨時通知，連衣服都是我幫大家準備(沒問意見 沒給選擇)謝謝經常配合著不怎麼交代很獨行的我。看著你們玩得吃得開心，然後照片美美的特別有滿足感，希望下次三妹（心慧）一家都在。#看著每張笑臉心裡滿滿的感恩和感動 #生活不易希望能溫暖身邊每一個你」

相中所見心穎亦有現身，她們一家更拍下全家福，見心穎心情無損，與她們玩得十分開心，足見家人是其最強後盾，總之遇到甚麼事情，只要家人在身邊，就不用怕。

一家人一齊慶祝好開心。

《Crown Me》歌詞意思

早前心穎推出的歌曲《Crown Me》，全首歌歌詞也是英文，由黃心穎一手包辦作曲、作詞、編曲和監製。此外，她的男友、RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）參與編曲和監製。

而且，歌詞當中提到自己三圍數字「the desired 33-23-35」，並又以「naughty」、「bitch」、「cheap」自嘲，同時稱這些形容，她都全樂意接受。

當時她接受傳媒訪時透露為何選擇英文歌，因她指歌曲概念來自人對於數字同名銜的過於追求和花太多時間在網絡世界塑造自己、而偏離了真實的自己、忽略了自己真正的需要。

最近心穎頻頻出動「試水溫」,似乎心穎真的想復出再現幕前！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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