【撤口罩令】大部分幼稚園生如常戴口罩　校長教互相尊重︰按身體狀況決定

▲ 今日起撤銷口罩令，大部分幼稚園生仍如常戴口罩。

實施近3年的口罩令於今日（1日）起撤銷，有關安排亦適用於全港學校，但學生又會否繼續戴口罩？取消口罩令首日，有幼稚園校長分享，大部分學生如常戴口罩，學校讓家長決定是否安排子女戴口罩，亦會教導小朋友互相尊重。

▲ 大部分幼稚園生如常戴口罩返學。（學校提供）

今早街上多數市民依然戴上口罩，尤其是學生。綠茵英文幼稚園（馬鞍山）及綠茵英文（國際）幼稚園（將軍澳）鄔雪霖校長接受TOPick訪問時表示，以該校為例「每班平均1至2人無戴口罩」，她認為或許與流感高峰期有關，家長避免子女受到病菌侵襲，還是讓小朋友戴口罩較安心。她分享學生的反應︰

小朋友見到無戴口罩的同學好開心，好耐無見過同學個樣！

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教小朋友彼此尊重

鄔校長指昨日（2月28日）政府宣布取消口罩令，學校已向家長發出通告，請家長按需要自由選擇是否讓子女戴口罩，惟請他們留意現時是流感高峰期。另一方面，老師亦向小朋友提及此事，提醒他們是否戴口罩要視乎身體狀況而定。

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在幼稚園校園裡，有個別脫下口罩的小朋友展現燦爛的笑容，似乎鬆了一口氣，也有家長與孩子留影，告別戴口罩的日子。不過，也有小朋友戴口罩長達3年，難以適應突然不用再戴口罩，家長亦然。鄔校長說道︰

家長已經習慣小朋友戴口罩，沒有因取消口罩令而顯得特別興奮。

師生慢慢適應不戴口罩

有學生說「媽媽話戴多一陣先」，事實上校長與老師仍戴口罩，與學生一起慢慢適應，並教導學生無論是否戴口罩，都應彼此尊重。學校暫時繼續要求學生預備3個口罩，放在書包內，如小朋友回校後身體不適、出現流鼻水等症狀，校方會致電家長到校接子女回家休息，情況輕微的則會為學生戴上口罩。

▲ 鄔雪霖校長稱會教導學生，無論是否戴口罩都應彼此尊重。（林綺虹攝）

如學生決定不戴口罩，學校亦會提醒他們注意個人衛生，例如打噴嚏要掩口鼻。鄔校長強調學校對是否戴口罩沒有任何傾向，尊重家長的決定，同時校方會先觀察兩星期，視乎情況再作下一步安排。

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記者︰駱秀玲