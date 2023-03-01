【酒店自助餐】3間酒店自助餐最新優惠 最高8折可享海鮮盛宴+壽星仔半價【內附連結】

▲ 酒店推出自助餐優惠，九龍海逸君綽酒店最新推出「環球珍味」海鮮饗宴自助晚餐，優惠高達8折。(酒店提供)

口罩令解除，社會復常，不少酒店於3月份推出自助餐優惠，詳情如下：

1. 九龍海逸君綽酒店

九龍海逸君綽酒店最新推出「環球珍味」海鮮饗宴自助晚餐，供應一系列琳瑯滿目的環球海鮮美饌，包括芝士焗龍蝦、汁煮鮑魚、紅燒花膠及慢煮有骨燒牛肉等。

此外，還有各款矜貴的凍海鮮，如雪花蟹腳、即開新鮮生蠔及多款刺身如吞拿魚、北海道帶子及鮮蝦刺身等。

此外，不要錯過現場即製的蟹粉小籠包、蒲燒鰻魚、烤羊架、香煎鴨肝、章魚燒及天婦羅。

還有餐廳多款讓人驚喜的榴槤甜品、深受客人喜愛的芒果拿破崙、蓮蓉西米焗布甸及Mövenpick雪糕等，完美地作結這頓滋味盛宴。

現於eShop預訂，可享高達8折優惠。

▲ 九龍海逸君綽酒店有不同款式的刺身供應。(酒店提供)

「環球珍味」海鮮饗宴自助晚餐

地址：黃埔花園德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店大堂 The Promenade

電話：2996 8432

供應日期：3月1日至4月30日

價錢(原價)：

星期一至星期四：

成人708元、長者608元、小童518 元

星期五至星期日/公衆假期及其前夕：

成人748元、長者648元、小童558 元

2. 尖沙咀凱悅酒店

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳全新的「燒烤美饌主題自助晚餐」，除了多款大受歡迎的冰鎮海鮮外，客人可品嚐惹人垂涎的燒烤美食及即點即製美食。

清爽開胃的主題頭盤，包括冷燻吞拿魚牛油果粟米沙律。鮮味滿溢的冰鎮海鮮區有藍青口、沙白蛤、蟹腳、翡翠螺、小龍蝦及凍蝦。

日式美食方面，除了多款新鮮刺身及壽司外，食客不容錯過於週末供應的現場即切原條油甘魚，油脂豐腴。

熱葷方面，烤肉區主題美饌有的肉汁豐腴的即切煙燻西冷牛排、燒美國封門牛柳及香草焗羊架。

燒烤區供應香濃惹味的煙燻豬肋骨、燒虎蝦及芝士豬肉腸，還有燒大啡菇及燒菠蘿等配菜。龍蝦迷萬勿錯過香氣撲鼻的蒜蓉辣椒牛油燒龍蝦、日式火焰龍蝦及香甜爽彈的即烚波士頓龍蝦。

其他主題美食有煙燻黑啤芝士豬肉絲迷你漢堡、西班牙黑毛豬叉燒及天多利魚，以源源不絕的滋味悸動味蕾。

除了主題菜式外，自助餐亦無限量供應一系列中式、西式及印度美食，還有精選時令天婦羅、即煎鐵板燒，以及多款自家製精選甜品如招牌蛋糕卷及千層酥等。

現在食客於網上訂座，可享最85折優惠。

▲ 尖沙咀凱悅酒店(酒店提供)

「燒烤美饌主題自助晚餐」

地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話︰3721 7700

價錢(原價)：

星期一至四

成人 $748、小童 $374

星期五、六、日及公眾假

成人 $798、小童 $399

3. 九龍酒店

九龍酒店倚窗閣全新「海鮮生蠔‧ 遨遊星馬泰自助餐」，推出快閃優惠7折+壽生仔的優惠。

3月生日壽星到倚窗閣享用自助晚餐，4人同行惠顧自助餐，1位當月生日壽星即可享半價優惠，更額外送紅或白酒1枝。

另外，快閃優惠7折亦繼續供應，即3月壽星訂座可以半價享受自助晚餐，同行友人可同時享有7折優惠。

酒店搜羅各款星馬泰著名豪華菜式，讓食客以味蕾遊歷東南亞。 必食推介包括泰式酸辣汁生蝦及帶子，以秘製泰式酸辣汁帶出新鮮生蝦及帶子的鮮味。泰酸辣火山排骨，是將燉煮後的排骨巧疊成震撼的火山狀，再淋上以排骨和香料調製而成的醬汁，惹味而開胃。星洲蛋黃麥皮蝦，新鮮彈牙的虎蝦加上鹹蛋黃及燕麥炸至金黃色，配合辣椒等調味讓這道菜式香口美味。

還有其他星馬泰菜式，包括泰式香芒藜麥龍蝦沙律、參巴醬燒魔鬼魚、叻沙醬粉絲蒸扇貝、星加坡海鮮叻沙湯麵、肉骨茶等等，款式眾多。

此外，各款矜貴冰鎮海鮮如加拿大雪花蟹腳、大蝦、智利藍青口及新鮮至極的肥美生蠔，海鮮迷絕對滿足。當然還有食客最愛的燒帶骨牛肉等回本菜式。

甜品方面，一系列清新誘人的星馬泰系列如班蘭椰汁西米糕、班蘭雪芳蛋糕、香芒椰汁糯米飯和泰式珍多冰，還有芒果拿破崙等各式甜品任君選擇。

▲ 九龍酒店倚窗閣(酒店提供)

「海鮮生蠔‧ 遨遊星馬泰自助餐」

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

電話：2734 3803

價錢(原價)：星期一至星期四

成人$713

星期五至日/公衆假期及其前夕

成人$780

記者：招美寶